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卡地亞經典三環戒變狂野了　加入動物元素超時髦

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▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞融入美洲豹、老虎和蛇元素的Trinity單邊耳環（左起）449,000元，戒指545,000元，手環2,100,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）1924年問世的Trinity三環戒去年歡慶100周年，當時推出枕型款式慶祝，邁入2025年持續獻驚喜，首度將動物圖案融入環圈設計之中，展現狂野魅力，白K金環圈飾以蛇鱗，黃K金和玫瑰金環圈則以黑色真漆勾勒豹紋和虎紋，各個都是卡地亞動物王國中標誌性成員，有趣的是蛇鱗環圈起伏延綿，虎紋環圈呈現金字塔形，豹紋環圈則圓潤飽滿，三環造型各異但組合起來完美和諧，展現時髦風格。

▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒（左）佩戴卡地亞Trinity雙指戒指，1,870,000元。

結合動物圖案的Trinity系列共有單邊耳環、手環與3款戒指，最特別的是蛇紋加大變身為雙指戒，輕鬆吸引目光，探究其中工藝，所有黑色真漆圖案均由卡地亞工匠手工打造，而全鋪鑲鑽石款式運用獨特工藝為玫瑰金和黃K金環圈飾以「密紋」（mille traits）；此外，品牌持續探索Trinity枕型設計的可能性，同步發表大小不一枕型環圈靈動交織的2款項鍊與1款手環，盡顯個性魅力。

▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞枕型環圈交織的Trinity項鍊2,140,000元，手環187,000元。

▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity枕型項鍊（左起）243,000元，Trinity戒指620,000元，窄版戒393,000元。

寶格麗（BVLGARI）也為近80年歷史的Serpenti系列，變化出豐富樣貌，近期加入融入日常穿搭的Serpenti Viper系列新作，以蛇麟紋為主視覺，環繞出線條簡潔、蛇首倚靠蛇尾的項鍊、耳環；更華麗的設計則是4款獨一無二的Serpenti戒指，具象呈現靈蛇姿態，分別為鑽石搭配祖母綠、藍寶石或紅寶石，以及耀眼的全鑽版本。

▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列祖母綠與鑽石戒指。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼Cartier,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金耳環。

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, BVLGARI, 寶格麗

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