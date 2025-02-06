汶萊王子妃喝茶全套香奈兒　逾200萬山茶花珠寶上身

▲汶萊王子妃Anisah（左）穿香奈兒2022年秋冬系列外套搭配珠寶，與朋友喝下午茶。（圖／翻攝_karraminah_IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子去年初迎娶汶萊航空創辦人孫女的Anisha，婚後夫唱婦隨，王子妃Anisha隨著丈夫的公務環遊世界，除了國家級的正式場合會穿著傳統服飾搭配華麗珠寶，她的私服清一色都是香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（HERMÈS）、Dior等一線名牌，日前與朋友在歐洲喝下午茶，看似輕鬆的穿搭全出自香奈兒，行頭總值逾200萬元。





▲Anisha戴香奈兒Bouton de Camélia耳環，464,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲Anisha同時搭配香奈兒Bouton de Camélia頸鍊，1,612,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

出身豪門的汶萊王子妃Anisha，所穿的服裝、所拎的包款與搭配的珠寶，樣樣是時尚精品。日前她與朋友相約下午茶，身穿香氣奈兒2022年秋冬系列的斜紋軟呢結合絨布外套，裝飾雙C Logo扣子點出了品牌，她同時搭配成套的香奈兒山茶花主題Bouton de Camélia耳環與鑽石頸鍊，增添華麗氣息。





▲馬丁王子（左）與Anisha在英國街頭手牽手，Anisha手拎Dior 150萬元起的鱷魚皮Lady Dior包。（圖／翻攝tmski IG）

收藏無數名牌包的Anisha，對於珍稀皮革款式情有獨鍾，曾曝光愛馬仕「天花板」喜馬拉雅柏金包，也經常在官方正式場合拎Dior被暱稱為「黛妃包」的Lady Dior包，且是動輒百萬元起跳的鱷魚皮、鴕鳥皮材質款式，相當貴氣。

