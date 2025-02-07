「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作

▲維多利亞貝克漢在自家旗艦店欣賞奈良美智2005年作品《Cosmic Eyes（in the Milky Lane）》。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）自創同名服裝品牌多年，屢屢成功創造話題，最新突破是與國際拍賣公司蘇富比（Sotheby’s）合作，於她位在倫敦Dover Street的旗艦店展出即將上拍的當代藝術作品，服裝大店瞬間變成藝廊，維多利亞貝克漢抬頭就能欣賞日本藝術家奈良美智等大師級作品，開放大眾參觀至2月10日。





▲維多利亞貝克漢穿同名品牌春夏系列洋裝，與尚米榭巴斯奇亞1984年作品《Red Joy》合影。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

維多利亞貝克漢從蘇富比即將拍賣的畫作，挑選她喜愛的藝術家巨作，包括奈良美智、美國普普藝術大師凱斯哈林、尚米榭巴斯奇亞、喬治康多等名家作品，與她在旗艦店布置的家具、水晶與整體氛圍完美融合。她透露自己最早的收藏是小時候媽媽朋友送她的香奈兒N°5香水空瓶，而與老公貝克漢藝術收藏之路從購買美國藝術家兼導演的Julian Schnabel作品開啟，若以3個字描述她的藏品，她表示：「私人、專注、啟發的作品。」





▲蘇富比即將上拍的畫作與維多利亞貝克漢同名品牌旗艦店氛圍完美融合。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

為宣傳此跨界合作，維多利亞貝克漢開心在VICTORIA BECKHAM倫敦旗艦店擺拍，她不忘替自家品牌造勢，公布身上穿的春夏系列透視酒紅色貼身洋裝即將上市，連當天妝容所用的彩妝品都一併公開色號，非常有生意頭腦。





▲步上旗艦店2樓，美國普普藝術家凱斯哈林1983年作品映入眼簾。（圖／翻攝victoriabeckham IG）