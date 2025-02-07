王齊麟緊牽未婚妻最萌身高差吸睛　背萬寶龍新包曬恩愛

▲奧運羽球金牌國手王齊麟（左）與未婚妻陳詩媛展現最萌身高差，首度一起演繹萬寶龍Extreme 3.0新色對包。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧運羽球雙打金牌國手王齊麟，去年底向女友陳詩媛（十元）求婚成功，兩人首度同台為萬寶龍（Montblanc）最新黑醋栗色的Extreme 3.0系列包款宣傳，他們一同背上新包，十指緊扣走在台北街頭，相差36公分的最萌身高差相當吸睛，而兩人流露的微笑盡顯幸福甜蜜，王齊麟更是眼光從頭到尾都停在未婚妻身上，大方放閃。





▲王齊麟（左）示範萬寶龍Extreme 3.0黑醋栗色後背包設有M LOCK 4810鎖扣61,100元，陳詩媛展示單肩包37,800元。

王齊麟與陳詩媛分別示範萬寶龍結合登山運動M LOCK 4810搭扣後背包與單肩包，兩款均出自黑醋栗色的Extreme 3.0系列，品牌為經典包款如薄型公文包、收納包與各式小皮件均換上新色，而匠心系列薄型公文包也備有酒紅色調的黑醋栗色或黑色可供選擇。





▲萬寶龍Extreme 3.0系列公文包，51,500元。

情人節前夕王齊麟與未婚妻陳詩媛一起背萬寶龍情侶包曬恩愛外，讓陳詩媛愛不釋手的肯定是去年底王齊麟獻上的CHAUMET求婚戒，出自品牌標誌性的Bee My Love系列，約0.5克拉主鑽搭配蜂巢造型戒環，優雅又經典的設計擄獲她的芳心。





▲王齊麟去年獻上CHAUMET Bee My Love鑽戒向陳詩媛求婚成功。（圖／翻攝chilinwang IG