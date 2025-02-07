米倉涼子露香肩秀珍稀的珍珠長鍊　戲劇女王也是時尚一姊

▲米倉涼子穿露肩裙裝搭FENDI Logo包，出席MUSICARES活動。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本女星米倉涼子以《派遣女醫X》中醫術精湛的外科女醫大門未知子角色，躍升為戲劇女王，集大成新片《劇場版派遣女醫X FINAL》21日將在台上映，該片在日本上映票房突破台幣6億元，氣勢如虹，她的好心情全寫在臉上，日前到美國參加葛萊美獎、MUSICARES活動，時髦造型配上優雅珍珠，證明不僅是戲劇女王也是時尚一姊。





▲米倉涼子將MIKIMOTO約100公分的長鍊繞兩圈佩戴，優雅且時髦，約200萬元。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

49歲的米倉涼子身高168公分，擁有一雙傲人美腿，出席MUSICARES活動便選穿露肩又開衩的裙裝，展現身材優勢，擔任FENDI首位日本品牌大使的她，同時拎品牌Logo小包，相當俏麗。





▲米倉涼子出席葛萊美獎，身穿亮眼的桃紅色CAROLINA HERRERA洋裝。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

當天米倉涼子所戴的珠寶則是日本國寶級品牌MIKIMOTO珍珠項鍊，長度約100公分的項鍊她繞成雙圈佩戴，目測每一顆珍珠約8至8.5mm，在目前珍珠產量減少處於缺貨的狀態下，此款式更顯珍稀，估價約200萬元。除了巧搭珠寶，米倉涼子也勇於挑戰大膽色系的服裝，出席葛萊美獎時選穿美國設計師品牌CAROLINA HERRERA桃紅色蝴蝶結洋裝，搭配黑色長靴，又美又帥。

