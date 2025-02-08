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勞力士忍痛喊停　旗下品牌寶齊萊走入歷史

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▲▼ 寶齊萊走入歷史 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士集團決定讓寶齊萊走入歷史。（圖／翻攝carlfbucherer IG）

記者陳雅韻／綜合報導

勞力士（Rolex）投下2025年鐘錶界的第一顆震撼彈！勞力士執行長Jean-Frédéric Dufour決定結束生產寶齊萊（Carl F. Bucherer）腕錶，讓這個曾經讓全球最大鐘錶珠寶零售商、版圖橫跨歐美的Bucherer第三代傳人Jörg G. Bucherer生前視為寶貝、苦心經營的品牌，正式走入歷史。

▲▼ 寶齊萊走入歷史 。（圖／翻攝IG）

▲中高價位的寶齊萊業績頹勢難以扭轉。（圖／翻攝carlfbucherer IG）


▲▼ 寶齊萊走入歷史 。（圖／翻攝IG）

▲1888年創立的Bucherer店，是瑞士鐘錶珠寶界的傳奇。（圖／翻攝寶齊萊官網）

1888年於瑞士琉森創立的Bucherer鐘錶珠寶店，是錶界聲譽卓著的零售商，逐步擴展出自家工坊與錶廠，百年來維持家族經營，第三代傳人Jörg G.Bucherer在1977年進入家族企業後，致力於國際化發展，也開啟二手錶買賣，他同時醉心於經營腕錶品牌，於2001年將同名鐘錶品牌寶齊萊獨立出來，更專注發展製錶事業，外緣自動上鍊機芯便是代表作之一。

▲▼ 寶齊萊走入歷史 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士業務蒸蒸日上，是瑞士錶界龍頭品牌。（圖／翻攝rolex IG）

由於Jörg G.Bucherer無子嗣，2023年他辭世前已做好安排，由家族友好的勞力士併購Bucherer集團，除了商業考量，也凸顯雙方多年來的情誼，當時外界期待勞力士集團會賦予寶齊萊嶄新面貌，但大環境下中高價位品牌經營得辛苦，難以扭轉寶齊萊持續虧損的頹勢，讓勞力士不得不做出痛苦決定，在併購1年多之後讓寶齊萊結束經營。

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關鍵字：

勞力士, Rolex, 寶齊萊, Carl F.Bucherer

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