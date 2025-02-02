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「大馬最美千金」華麗錶曝光　千萬元「錶王」收藏美翻

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▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）與父母感情深厚，經常一起出國旅行，她戴PP Nautilus 7118/1300R腕錶。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴熱愛時尚，她的穿搭重點除了各式名牌包，也少不了珠寶、名錶陪襯，腕錶她尤其鍾愛中性又帶有華麗感的設計，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、AP（Audemars Piguet，愛彼）都是她的愛牌，與奧斯卡影后楊紫瓊、時尚指標人物維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）眼光一致上演連環撞錶。

▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，時標也裝飾相同寶石，約2,782,000元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴多次佩戴PP Nautilus 7118/1300R珠寶錶，八角形錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石，12時與6時位置外圈呈現干邑色，3時與9時位置則為香檳色，搭配18K玫瑰金錶殼與鍊帶，而波紋面盤上也點綴尖頂形的干邑色錳鋁榴石，與維多利亞貝克漢撞了同款。

▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴出國搭私人飛機，愛馬仕包與PP Aquanaut Luce系列計時碼錶Ref. 7968/300R-001是「標配」。（圖／翻攝chrystan_x IG）

▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut Luce系列計時碼錶Ref. 7968/300R-001配紅色複合材質錶帶外，另附米色錶帶，7,117,000元。（圖／翻攝PP官網）

另一珍藏PP Aquanaut Luce系列計時碼錶Ref. 7968/300R-001身價更高，逾711萬元，錶圈鑲嵌40顆按照彩虹色調排列的彩色藍寶石，內圈則鑲嵌50顆長型鑽石，隨錶附米色與紅色複合材質錶帶，是陳雪鈴休閒或正式場合都好搭的錶款，楊紫瓊也擁有同款錶。

▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin感情甜蜜。（圖／翻攝chrystan_x IG）

▲▼大馬千金錶 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴戴AP皇家橡樹自動上鍊錶約1,800,000元，卡地亞手環與巨鑽戒也很吸睛。（圖／翻攝chrystan_x IG）

AP風格簡潔俐落的Royal Oak皇家橡樹系列腕錶也是陳雪鈴日常重要配件，穿褲裝時搭配粉紅色Grande Tapisserie大型格紋面盤的皇家橡樹玫瑰金自動上鍊錶，甜美與帥氣風格兼具，她同時疊搭卡地亞（Cartier）兩款Juste un Clou釘子手環，時髦指數破表。
 

關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Cartier, 錶王, Patek Philippe, PP, 百達翡麗

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