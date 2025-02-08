貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

▲貝克漢（右二）參加BOSS ONE內衣系列上市活動，家人到場力挺，女兒哈珀佩戴梵克雅寶Alhambra項鍊吸睛。（圖／BOSS提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）為BOSS推出的全新BOSS ONE內衣系列拍攝廣告，日前參加發表會，家人都到場力挺，包括13歲的掌上明珠哈珀（Harper Seven Beckham），當天她穿著黑色細肩帶長洋裝，搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）鑲嵌縞瑪瑙的10枚幸運草圖騰Vintage Alhambra項鍊，價格約303,000元，展現貴氣千金架式。





▲梵克雅寶Vintage Alhambra 10枚幸運草圖騰縞瑪瑙項鍊，303,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

從小被爸媽捧在手掌心的哈珀，邁入青春期後開始展示她的珠寶收藏，她尤其鍾愛梵克雅寶1968年問世的幸運草造型Alhambra系列珠寶，除了最新曝光的縞瑪瑙款式項鍊，她還經常佩戴黃K金圓珠飾邊並鑲嵌珍珠母貝的Vintage Alhambra幸運草項鍊與手鍊，此系列是品牌跨越世代最熱銷的經典設計，少女戴起來青春洋溢。





▲哈珀還擁有梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲嵌珍珠母貝吊墜。（圖／翻攝victoriabeckham IG）





▲哈珀也經常戴著梵克雅寶經典的Alhambra手鍊。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

哈珀被視為有望繼承父母衣缽，未來成為時尚圈指標人物，她的爸爸貝克漢即使從足球場退役，依然是精品寵兒，在BOSS ONE內衣系列大秀傲人身材，他表示：「我曾說自己的內衣模特生涯已經結束，但當BOSS向我展示出他們對於全新內衣系列的願景，並邀請我的好友Mert & Marcus用他們絕妙的創意來拍攝這個廣告企劃時，我實在無法拒絕。」





▲貝克漢演繹全新BOSS ONE內衣系列，展現傲人身材。