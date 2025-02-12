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Pandora愛的魔術方塊可轉動　小串飾趣味十足

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▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲Pandora手環展現滿滿愛意。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2月14日西洋情人節將至，丹麥品牌Pandora與摩洛哥品牌APM Monaco浪漫設計全出籠，獻上愛心首飾示愛。Pandora招牌串飾新增「愛的魔術方塊可轉動」款式，刻有LOVE字樣的小巧串飾真如魔術方塊可旋轉，更添賞玩樂趣，戴上讓人不經意就想轉一轉愛的禮物。

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲Pandora邱比特吊飾，2,280元。

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲Pandora愛的魔術方塊可轉動串飾，2,480元。

Pandora情人節新作透過Pandora Moments、Pandora ME與Pandora Timeless三大系列演繹，Moments系列以情人節經典元素為主，推出愛神邱比特、紅玫瑰等首飾；Pandora ME系列則以新潮、個性化為核心，例如象徵守護的惡魔之眼、內心力量的陰與陽等作品；Pandora Timeless系列則以優雅的愛心造型為主，特別是兩顆小愛心小依偎的項鍊，象徵「心心相映」。

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲Pandora粉色脈輪之心戒指，1,580元。

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲Pandora甜蜜之心鑲邊項鍊，3,980元。

APM Monaco最新Hiver系列也推出愛心元素的項鍊、耳環、手鍊與戒指，鑲滿閃亮鋯石的長形牌中央為鏤空心形，個性設計中彰顯浪漫之心，特別是戒指搭配鍊環圈，酷味十足。

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲APM Monaco密鑲愛心牌狀可調節項鍊，2,900元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

▲▼ Pandora,APM 。（圖/公關照）

▲APM Monaco密鑲愛心鍊環戒指，2,400元。

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關鍵字：

Pandora, APM Monaco, 情人節

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