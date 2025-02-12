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潤娥甩「阿珠媽」五五身驚悚造型　戴珍珠重回仙氣女神

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▲▼ 潤娥 。（圖／公關照）

▲潤娥佩戴Qeelin Wulu 18K白金鑲鑽Akoya珍珠耳環110,000元，鍊墜（下）206,500元。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潤娥一直予人仙氣飄飄的女神形象，未料日前出席代言品牌Valentino巴黎大秀，竟以「阿珠媽」造型亮相令粉絲失望不已，所幸近日她拍攝華人珠寶品牌Qeelin新珠寶形象照，又重回氣質女神模樣，身穿露肩白襯衫搭配全新Wulu Pearl系列珠寶，展現優雅風格。

▲▼ 潤娥 。（圖／公關照）

▲Qeelin Wulu系列18K白金鑽石及Akoya珍珠戒指，146,500元。

葫蘆造型的Wulu系列珠寶是Qeelin標誌性作品之一，潤娥所戴的Wulu Pearl垂墜式耳環與鍊墜，於鑲嵌美鑽的18K白金葫蘆線條間點綴單顆Akoya珍珠，更添溫柔氣息，品牌同時推出戒指款式，供搭配成套。

▲▼ 潤娥 。（圖／公關照）

▲潤娥日前以代言人身分出席Valentino巴黎大秀，蓬髮加上五五身造型令網友失望。（圖／Valentino提供）

潤娥除了代言Qeelin多年，最新精品代言為Valentino，日前她到巴黎捧品牌新任創意總監Alessandro Michele的首次高訂秀，頂著蓬鬆的捲髮造型，換上俏麗波點蓬裙與亮片外套，再搭配蕾絲褲襪，眾多元素加身令人眼花撩亂，且穿成五五身比例，讓網友們驚呆，直呼她竟變成「阿珠媽」。

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關鍵字：

潤娥, Qeelin, Valentino

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