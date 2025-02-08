情人節錶月娘放送愛心　Blancpain連秒針都是邱比特穿心箭

▲Blancpain Ladybird Colors系列月相腕錶 2025年情人節限量錶款，1,178,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節前夕，各腕錶品牌多主打情人節對錶，唯瑞士名錶Blancpain與珠寶起家的海瑞溫斯頓（Harry Winston），每年為情人節設計別出心裁的限量錶。Blancpain今年打造限量14只的Ladybird Colors情人節限量腕錶，不僅換上熱情的紅色調，細看特別採用產自雪白貝殼的珍珠母貝面盤上，6時位置的月相顯示呈現閉著雙眼飾有修長睫毛的月神，她還擁有豐唇與星星造型的痣，兩側點綴著金色愛心，浪漫極了。





▲Blancpain Ladybird Colors系列月相腕錶情人節款的錶背可欣賞1153L型機芯，以及鏤空愛心線條的自動盤。

除了生動的月相，Blancpain Ladybird Colors情人節限量腕錶的秒針也凸顯熾熱愛意，呈現愛神丘比特的箭射穿紅心造型，在紅色羅馬數字時標間運行；而錶背亦有驚喜，可欣賞長達100小時動力儲存的1153L自動上鍊機芯，其鏤空線條自動盤也暗藏一枚愛心示愛。





▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列情人節腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓也推出限量14只的情人節限定卓時Premier系列Valentine’s Day 2025腕錶，12時位置由18K玫瑰金荊棘環繞守護著心型切割紅寶石，由此延伸出11顆心型切割鑽石作為時標，細細欣賞會發現越靠近紅寶石的鑽石尺寸越大，彰顯品牌設計巧思，內圈還有一圈美鑽圍繞著如玫瑰花瓣灑落的34顆紅寶石，海瑞溫斯頓特別採用粒面鑲嵌法，以金圈固定紅寶石四周而頂部顯露於外，凸顯立體感；搭載具68小時動力儲存的自動上鍊機芯，內外兼具。

