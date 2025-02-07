亮珠寶／情人節直白示愛　心形與粉紅項鍊擄芳心

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石鍊墜小型款。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，以應景珠寶傳情，再適合不過。粉紅色系的珠寶予人甜蜜感受，而心形設計款式直白傾訴愛意，先觀察另一半的喜好與風格，挑一件送進心坎兒裡的愛情信物吧！





▲Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲嵌粉色藍寶石窄版手環。

粉紅魅力

Tiffany & Co.於西洋情人節前夕，發表Tiffany Lock 粉色藍寶石窄版新作，款式包括耳環、鍊墜、手環及戒指，整體設計更為小巧細緻，手工鑲嵌精選的粉色藍寶石流露甜蜜氣息；法國珠寶品牌CHAUMET象徵人與人之間深厚情感連結的交叉連結符號Liens系列，推出鑲嵌方形粉紅藍寶石和明亮式切割鑽石Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，是熱戀專屬的浪漫色彩。





▲CHAUMET Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，鑲嵌方形粉紅剛玉和明亮式切割鑽石。（圖／CHAUMET）

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，也加入粉紅行列，運用獨家的3D立體雕藝創作玫瑰粉晶蝴蝶結造型的浪漫情節套鍊，2款設計分別於蝴蝶結下方垂墜玫瑰切工水滴鑽，或是點綴鑽石與粉紅藍寶石，展現甜美風格。





▲林曉同珠寶推出浪漫情結套鍊（左）79,500元，垂墜玫瑰切工水滴鑽款式72,800元。（圖／林曉同珠寶提供）

心形討喜

獻上心形珠寶，熾熱愛意不言可喻，海瑞溫斯頓（Harry Winston）以單顆心形切割美鑽的鍊墜，以及成對心形切割鑽石的耳環，不僅完美展現情意，也是經典不敗的百搭款。





▲海瑞溫斯頓心形切工鑽石墜鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

Tiffany標誌性的心形珠寶則出自設計師Elsa Peretti之手，以鏤空線條勾勒出心形的Elsa Peretti® Open Heart 珠寶，款式豐富多元，包括不同尺寸的心形或鑲嵌鑽石設計滿足不同的需求。





▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart系列18K心形鍊墜及鋪鑲鑽石胸針。

小資女易入手的日本輕珠寶品牌AHKAH，以法語中象徵「紅線」的意涵創作fil rouge系列，細緻的K金宛若2條紅線交會勾勒出浪漫心形，有趣的是特別打造出微小的高低差，使整體造型更為立體，款式包括項鍊、戒指、單邊販售的耳環，各個小巧可愛，都是能完美融入日常穿搭之作。







▲AHKAH fil rouge 18K黃金鑽石項鍊，34,900元。（圖／AHKAH提供）