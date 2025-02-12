C羅女友愛馬仕包是標配　喬治娜秀卡地亞鑽錶、鴿子蛋閃瞎眾人

▲喬治娜拎著上百萬元的愛馬仕鱷魚皮柏金包，身後透明鞋櫃秀出名牌高跟鞋。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

剛歡度40歲生日的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），與交往9年女友喬治娜（Georgina Rodriguez）生活高調，經常秀華麗行頭，特別是被視為「麻雀變鳳凰」的喬治娜，總是身穿曲線畢露的緊身衣配愛馬仕（HERMÈS）各式珍稀包款，她所戴的「鴿子蛋」鑽戒與鑽錶更是款款耀眼奪目，近日她的新歡是卡地亞（Cartier）約165萬元的Baignoire de Cartier鑽錶。





▲喬治娜總是一身貴氣，戴著卡地亞鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）





▲卡地亞Baignoire de Cartier鑽錶，迷你款1,650,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

2016年喬治娜從馬德里GUCCI專賣店下班時，與當時站在門口的C羅一見鍾情進而交往，外界認為她飛上枝頭變鳳凰，每回上街身上行頭都破千萬元。近日她拎著愛馬仕上百萬的鱷魚皮柏金包在衣帽間拍照，身後鞋櫃秀出成排的精品鞋。

當天喬治娜還戴上卡地亞展現優雅法式風情的橢圓形Baignoire鑽錶迷你款，已是她眾多奢華名錶中的秀氣款；她不忘搭配動輒5克拉起跳的2款巨鑽戒，舉手投足都要閃爆眾人的眼。





▲喬治娜同時搭配耀眼奪目的巨鑽戒。（圖／翻攝georginagio IG）