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雷達前衛腕錶說實話　早晚9至12時活力滿點

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▲▼Rado,Hamilton 。（圖／公關照）

▲雷達表DiaStar Original鑽星系列金屬陶瓷自動腕錶X Tej Chauhan特別版，73,700元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（Rado）跨界與設計師合作屢屢創造驚喜，今年攜手以「情感工業設計」聞名的英國工業設計師Tej Chauhan，推出DiaStarOriginal鑽星系列特別版腕錶，採用全新的黃金PVD鍍層錶殼與灰色枕形橡膠錶帶，賦予1962年經典的DiaStar1鑽星腕錶強烈的未來感。

▲▼Rado,Hamilton 。（圖／公關照）

▲英國工業設計師Tej Chauhan為雷達表創作特別版腕錶。

曾獲得紅點設計大獎、IDSA金獎及銀獎肯定的工業設計師Tej Chauhan，保留DiaStarOriginal鑽星原作的精神，但同時融入現代元素，運用黃金PVD塗層的Ceramos™金屬陶瓷錶圈與精鋼錶殼中段的黃金色處理，展現原創款的奢華感，但同時兼顧輕盈與堅固特色；有趣的是面盤時標9時至12時以藍色標示，代表是早上最有精神、亦是精采夜生活的時段，可謂「活力動感」時刻，配上Tej Chauhan自創字體日期窗，展現前衛風格。

▲▼Rado,Hamilton 。（圖／公關照）

▲雷達表DiaStar Original鑽星金屬陶瓷自動腕錶X Tej Chauhan特別版的時標呈現一天的生活，9時至12時的藍色代最具活力動感的時刻。

▲▼Rado,Hamilton 。（圖／公關照）

▲雷達表於錶背刻有「SPECIAL EDITION TEJCHAUHAN」字樣。

同屬Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓）則推出靈感源自1970年代賽車精神，同時向1969 年自動計時機芯 Caliber 11問世致敬的Chrono-Matic 50 限量版腕錶，復古風的設計擁有霸氣的48毫米錶徑，以藍色與橙色組合展現動感活力，配上雙色打孔皮革錶帶展現賽車元素；此限量150只的限量錶配備可操作兩套獨立時間系統，一為日常時間顯示，另一測量較短的時間間隔，透過橙色指針與錶盤上的印刷細節彰顯計時功能與倒數計時的功能。

▲▼Rado,Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton推出限量150只的Chrono-Matic 50 限量版腕錶，87,500元。（圖／Hamilton提供）

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關鍵字：

雷達, Rado, Hamilton, 漢米爾頓

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