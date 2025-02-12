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感情亮紅燈？　「5個劈腿徵兆」要注意 ：他開始想要多一點空間　

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▲▼「5個劈腿徵兆」要注意 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲另一半劈腿其實有跡可循。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

情人節即將到來，檢視一下兩人之間的感情熱度吧，若最近身邊的他讓你感受最近不太一樣，總是容易累，想要和對方聊聊，他總有千百個理由逃脫，以下5個跡象要注意，小心對方已經出軌了！

#他想要多一點空間

如果你的另一半突然改變了他們的行為模式，例如不再關心你的感受、不再關心你們的共同事務、不再提及自己的日常生活，最近老嚷嚷著想要自由，想要有自己的個人空間，你就得要小心了。

▲▼「5個劈腿徵兆」要注意 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#手機開始不離身

如果你發現你的另一半開始經常隱瞞事情，例如刪除訊息、隱藏通話記錄、私自使用社交媒體或密碼保護他們的手機等，這可能代表著有些行為並不想讓你知道，美其名擔心你會誤會，真實的想法就是怕一些事情讓你知道。

#外出變得頻繁

明明才剛回家，又找機會出門買東買西，喜歡找各種理由不和你一起，有可能他是想要找空檔去陪第三者（曖昧對象），這時建議你可以開口要求和他一起去，順便觀察看看他到底在忙什麼。

▲▼「5個劈腿徵兆」要注意 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#認識許多新朋友

最近社交圈子改變，認識不少新朋友，而且不願意讓你參與其中，你會發現他和以前戀愛時不太一樣，想要追問他就會找事情顧左右而言他，問太多他可能還會有點不開心。

關鍵字：

愛情, 出軌, 情人節, 感情, 警訊

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