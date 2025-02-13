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「前任還有聯絡嗎？」　曖昧期用3個話題試探他的心意

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星座。（圖／netflixkr IG）

▲曖昧過程中的3個試探話題，一秒確定他的心意 。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

曖昧過程總是讓人摸不著頭緒，不知道該進還是該退，當然在進退兩難的時候，其實可以試著用一些小心機試探對方心意，以下3個話題，絕對讓你解開曖昧困惑，還能更快進入戀人階段！

1. 這家餐廳好像不錯

若是卡在不清楚對方心意的階段，這個話題再適合不過了，只要不是極致「木頭男」，聽到有好感的對象提議餐廳還不錯，一般都會詢問是否要去吃，如果沒有這類反應，或是急著扯開話題，那麼請緩緩，要麼還沒開始曖昧、要麼想吃飯的人不是你。

2. 前任還有聯絡嗎

「前任」其實是展開一段感情的助力和阻礙，因為從前任感情的話題，就可以看出對方的愛情觀以及是否想要展開新戀情，而阻礙就屬對方並不願意談起，也不想放下前任，這明顯就是還沒走出上一段感情，最好還是不要放太多心思曖昧，很有可能是一場空。

3. 提議認識他的朋友

只要曖昧到一定階段，對方便會想要帶心儀對象來認識自己的朋友，就算完全沒有交集，也能從耳聞開始慢慢熟悉，或是見面打個招呼，為未來在一起做準備。但最怕的就是當你提議要參加他朋友的聚會，他一直推脫不肯，那麼肯定是沒有打算公開，選擇一直隱瞞下去。

關鍵字：

曖昧, 心意, 戀愛, 小技巧, 試探

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