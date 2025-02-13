鹽系男神坂口健太郎穿UNIQLO超有質感！「女友視角帥照」根本戀愛了

記者鮑璿安／綜合報導

日星「鹽系男神」坂口健太郎在台灣也擁有高人氣，日前他為UNIQLO拍攝的形象照曝光了，簡單的穿搭卻藏不住帥度，完全是男友力破表，而他同款的UNIQLO : C系列也即將在台灣上市，可鹽可甜的迷人氣質隨即掀起粉絲熱烈討論。





▲日星坂口健太郎赴南韓拍攝全新UNIQLO 2025春夏形象照。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram @sakaguchikentaro）



坂口健太郎去年曾經為UNIQLO拍攝廣告，當時就引發熱烈迴響，這次他赴南韓拍攝全新UNIQLO 2025春夏形象照，讓大家深深感染「坂口男友」的魅力。他換上春夏新品以及UNIQLO : C系列的重點單品，示範休閒與率性風格，像是以棉質短版布勞森與工作外套疊搭白色上衣，多口袋結合俐落版型打造日常時髦感。另外同色調穿搭也成為重點，坂口健太郎演繹襯衫以及長版外套單品，讓人看了超有購買力。

▲UNIQLO : C系列即將在2月28日全新上市，粉絲們也能隨即為男友入手坂口同款。（圖／截自坂口健太郎官方Instagram @sakaguchikentaro）

▲短版布勞森與工作外套。（圖／品牌提供）

這次UNIQLO : C系列即將在2月28日全新上市，粉絲們也能隨即為男友入手坂口同款。而坂口健太郎此時人就在台灣，是繼2018年後時隔七年再度來台，為出席13日的Prada 台中大遠百全新專門店開幕活動，坂口健太郎的機場時尚也很有看點，以黑色棉質夾克、藍色棉質襯衫與黑色燈芯絨長褲，搭配 Prada 2025 春夏系列納帕仿舊皮革肩背包，與一雙黑色 Collapse 再生尼龍及麂皮運動鞋，舉手投足相當帥氣。

▲日星坂口健太郎12日驚喜抵達台灣 。（圖／品牌提供）