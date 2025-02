DIOR馬鞍包變軟了！2025春夏高跟鞋有運動風　男裝上的圖案竟來自陶盤

▲DIOR 2025春夏系列女裝馬鞍包、男裝從陶藝家Hylton Nel的作品得來靈感。(圖/品牌提供,以下同)

DIOR 2025春夏系列在台北舉辦預覽,男女裝氛圍不同,但都很吸引人,女裝創意總監Maria Grazia Chiuri此次祭出的包款是歷年來最多,其中經典馬鞍包Saddle變軟了,更輕便實用,高跟鞋加入運動風線條讓經典有了變化,男裝系列是創意總監Kim Jones的倒數第二季,以陶藝家Hylton Nel的作品為靈感,不但將秀場上的巨型貓咪裝置搬到台北,也在服裝上呈現出陶器質感的圖案,藝術的表現可以有各種形式,這也是其一。

DIOR 2025春夏女裝

畫重點:服裝

亞馬遜女戰士、Dior Graphique圖案,以及充滿詩意與春意的蝴蝶,都是2025春夏的要素。從品牌資料庫取材,發展出的Dior Graphique圖案,可見DIOR字樣變窄、延伸出7條直線,很有運動風,在服裝及配件上都出現,不過這並不表示運動休閒到底,將女性力量與靈敏、勇敢、優雅等特質結合,才是DIOR女裝的真諦,例如Dior Graphique出現在斗篷上,呈現活潑姿態。



▲DIOR 2025春夏系列女裝,條紋效果的Dior Graphique圖案很有運動感。(圖/記者林明瑋攝)

▲DIOR 2025春夏系列女裝。

1948-1949秋冬季系列中Dior先生構思的Abandon禮服,領口的剪裁露出肩膀線條,在Maria Grazia Chiuri借鑿與重新詮釋後,讓外套式洋裝也有了不對稱的領口設計,很有女人味又充滿個性。浪漫氣氛則在蝴蝶的協力下完美呈現,細膩的蕾絲洋裝上有立體刺繡蝴蝶,Book Tote上的圖案鋪排出萬花筒般的效果,令人目眩神迷。

▲Dior先生打造的Abandon禮服(左),成為2025春夏女裝(右)的靈感之一。(圖/翻攝Pinterest、記者林明瑋攝)



▲DIOR Book Tote托特包上的蝴蝶圖案,排列出萬花筒效果。(圖/記者林明瑋攝)

畫重點:配件

2025春夏的包包選擇很多,鞋款也不少,環繞著這一季設計理念的同時,也非常容易搭配,D-Journey包款佔了很大篇幅,輕柔的包身、3種尺寸,以及皮革、帆布等不同材質,滿足了各種喜好與用途,Saddle馬鞍包、Lady Dior黛妃包都變得柔軟,讓經典有了小變化。

▲DIOR Saddle咖啡色亮面小牛皮中型軟包,135,000元。



▲DIOR D-Journey小牛皮小型包款,130,000元。(圖/記者林明瑋攝、品牌提供)



▲DIOR D-Journey Oblique緹花帆布大型包款,170,000元。(圖/記者林明瑋攝、品牌提供)



▲Signature Bucket粒面小牛皮小型包款,105,000元。

Dior Toujours高跟鞋與平底鞋都裝飾著Dior Graphique元素,加上穿孔雕花鞋面,將端莊正式與運休閒恰到好處地融合。全新的D-Sketch運動鞋相當有趣,鞋身印著製鞋時的記號線,並有手寫感的Christian Dior Paris字樣,符合名稱中的「Sketch」,草圖就是主角。

▲DIOR D-Journey小羊皮繫帶芭蕾舞鞋31,000元(左)、Toujours小羊皮高跟鞋32,000元。



▲DIOR D-Sketch運動鞋,鞋身印著製鞋時的記號線,並有手寫感的Christian Dior Paris字樣,35,000元。

DIOR 2025夏季男裝

畫重點:服裝

與藝術家合作並不稀奇,有趣的是雙方怎麼樣結合,玩出興味,Kim Jones從南非陶藝家Hylton Nel的作品發想,將Hylton Nel原本繪於陶瓷盤上的圖案,變成服裝與配件的巧思,針織衫上的圖案刻意用印的,好似在陶器上的質感,長褲的靈感來自陶藝工作坊中的圍裙,漁夫帽的邊緣有小小的陶瓷垂墜等等,讓整個系列處處有陶藝細節。

▲大型貓咪裝置讓DIOR 2025夏季男裝更有氣氛。(圖/記者林明瑋攝)

Kim Jones表示:「這個系列是對工藝的誌慶,表達了一個人的本質及在工作中得到的成就,隨著時間的推移而留存和延續。就Dior先生、Hylton Nel和我而言,猶如在平行時空中有不同故事,無論是將陶瓷或是服裝視為終生志業,都是對藝術相關領域有共同的理念和奉獻。」

▲Hylton Nel繪製的盤子,成為DIOR男裝上的圖案。(圖/翻攝hyltonnel IG、記者林明瑋攝)

畫重點:配件

新推出的Normandie是一大核心,簡單的外型反而像畫布一樣可以揮灑更多創意,以小鉚釘重現陶藝品上的圖案、加上多個口袋增添變化與實用度,或是繡上「Dior for my real friends」,這句話來自輕鬆舉杯時的祝酒詞「Champagne for my real friends」,Hylton Nel曾將它繪於盤子上。「Dior for my real friends」也用於後背包等多款設計,幽默又俏皮。

▲Hylton Nel在作品上寫著祝酒詞「Champagne for my real friends」,到了DIOR包包上成為「Dior for my real friends」。(圖/翻攝hyltonnel IG、品牌提供)



▲Normandie包以刺繡呈現「Dior for my real friends」字樣,185,000元。



▲Hylton Nel盤子上的鳥兒,變成DIOR的胸針。(圖/翻攝hyltonnel IG、記者林明瑋攝)



▲圓形肩背包上的圖案,來自Hylton Nel的作品。



▲Hylton Nel盤子上的狗狗圖案,延伸到Dior Normandie郵差包,90,000元。(圖/翻攝stevenson、品牌提供)



▲包面以鉚釘鋪排出圖案。

傳統的工作鞋也在Kim Jones的手中變成時髦男士的好物,以山毛櫸木和小牛皮製成,厚底設計還能偷偷增高,B35 NXXT運動鞋的鏤空籐格紋鞋底很有特色,以拉菲草為材質的款式,讓球鞋有了更多可能。

▲拉菲草材質B35 NXXT運動鞋,750,000元。(圖/品牌提供、記者林明瑋攝)



▲鉚釘裝飾185,000元、德比鞋94,000元。

