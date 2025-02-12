DIOR馬鞍包變軟了！2025春夏高跟鞋有運動風　男裝上的圖案竟來自陶盤

▲DIOR 2025春夏系列女裝馬鞍包、男裝從陶藝家Hylton Nel的作品得來靈感。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

DIOR 2025春夏系列在台北舉辦預覽，男女裝氛圍不同，但都很吸引人，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri此次祭出的包款是歷年來最多，其中經典馬鞍包Saddle變軟了，更輕便實用，高跟鞋加入運動風線條讓經典有了變化，男裝系列是創意總監Kim Jones的倒數第二季，以陶藝家Hylton Nel的作品為靈感，不但將秀場上的巨型貓咪裝置搬到台北，也在服裝上呈現出陶器質感的圖案，藝術的表現可以有各種形式，這也是其一。

DIOR 2025春夏女裝

畫重點：服裝

亞馬遜女戰士、Dior Graphique圖案，以及充滿詩意與春意的蝴蝶，都是2025春夏的要素。從品牌資料庫取材，發展出的Dior Graphique圖案，可見DIOR字樣變窄、延伸出7條直線，很有運動風，在服裝及配件上都出現，不過這並不表示運動休閒到底，將女性力量與靈敏、勇敢、優雅等特質結合，才是DIOR女裝的真諦，例如Dior Graphique出現在斗篷上，呈現活潑姿態。



▲DIOR 2025春夏系列女裝，條紋效果的Dior Graphique圖案很有運動感。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2025春夏系列女裝。

1948-1949秋冬季系列中Dior先生構思的Abandon禮服，領口的剪裁露出肩膀線條，在Maria Grazia Chiuri借鑿與重新詮釋後，讓外套式洋裝也有了不對稱的領口設計，很有女人味又充滿個性。浪漫氣氛則在蝴蝶的協力下完美呈現，細膩的蕾絲洋裝上有立體刺繡蝴蝶，Book Tote上的圖案鋪排出萬花筒般的效果，令人目眩神迷。

▲Dior先生打造的Abandon禮服（左），成為2025春夏女裝（右）的靈感之一。（圖／翻攝Pinterest、記者林明瑋攝）



▲DIOR Book Tote托特包上的蝴蝶圖案，排列出萬花筒效果。（圖／記者林明瑋攝）

畫重點：配件

2025春夏的包包選擇很多，鞋款也不少，環繞著這一季設計理念的同時，也非常容易搭配，D-Journey包款佔了很大篇幅，輕柔的包身、3種尺寸，以及皮革、帆布等不同材質，滿足了各種喜好與用途，Saddle馬鞍包、Lady Dior黛妃包都變得柔軟，讓經典有了小變化。

▲DIOR Saddle咖啡色亮面小牛皮中型軟包，135,000元。



▲DIOR D-Journey小牛皮小型包款，130,000元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）



▲DIOR D-Journey Oblique緹花帆布大型包款，170,000元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）



▲Signature Bucket粒面小牛皮小型包款，105,000元。

Dior Toujours高跟鞋與平底鞋都裝飾著Dior Graphique元素，加上穿孔雕花鞋面，將端莊正式與運休閒恰到好處地融合。全新的D-Sketch運動鞋相當有趣，鞋身印著製鞋時的記號線，並有手寫感的Christian Dior Paris字樣，符合名稱中的「Sketch」，草圖就是主角。

▲DIOR D-Journey小羊皮繫帶芭蕾舞鞋31,000元（左）、Toujours小羊皮高跟鞋32,000元。



▲DIOR D-Sketch運動鞋，鞋身印著製鞋時的記號線，並有手寫感的Christian Dior Paris字樣，35,000元。

DIOR 2025夏季男裝

畫重點：服裝

與藝術家合作並不稀奇，有趣的是雙方怎麼樣結合，玩出興味，Kim Jones從南非陶藝家Hylton Nel的作品發想，將Hylton Nel原本繪於陶瓷盤上的圖案，變成服裝與配件的巧思，針織衫上的圖案刻意用印的，好似在陶器上的質感，長褲的靈感來自陶藝工作坊中的圍裙，漁夫帽的邊緣有小小的陶瓷垂墜等等，讓整個系列處處有陶藝細節。

▲大型貓咪裝置讓DIOR 2025夏季男裝更有氣氛。（圖／記者林明瑋攝）

Kim Jones表示：「這個系列是對工藝的誌慶，表達了一個人的本質及在工作中得到的成就，隨著時間的推移而留存和延續。就Dior先生、Hylton Nel和我而言，猶如在平行時空中有不同故事，無論是將陶瓷或是服裝視為終生志業，都是對藝術相關領域有共同的理念和奉獻。」

▲Hylton Nel繪製的盤子，成為DIOR男裝上的圖案。（圖／翻攝hyltonnel IG、記者林明瑋攝）

畫重點：配件

新推出的Normandie是一大核心，簡單的外型反而像畫布一樣可以揮灑更多創意，以小鉚釘重現陶藝品上的圖案、加上多個口袋增添變化與實用度，或是繡上「Dior for my real friends」，這句話來自輕鬆舉杯時的祝酒詞「Champagne for my real friends」，Hylton Nel曾將它繪於盤子上。「Dior for my real friends」也用於後背包等多款設計，幽默又俏皮。

▲Hylton Nel在作品上寫著祝酒詞「Champagne for my real friends」，到了DIOR包包上成為「Dior for my real friends」。（圖／翻攝hyltonnel IG、品牌提供）



▲Normandie包以刺繡呈現「Dior for my real friends」字樣，185,000元。



▲Hylton Nel盤子上的鳥兒，變成DIOR的胸針。（圖／翻攝hyltonnel IG、記者林明瑋攝）



▲圓形肩背包上的圖案，來自Hylton Nel的作品。



▲Hylton Nel盤子上的狗狗圖案，延伸到Dior Normandie郵差包，90,000元。（圖／翻攝stevenson、品牌提供）



▲包面以鉚釘鋪排出圖案。

傳統的工作鞋也在Kim Jones的手中變成時髦男士的好物，以山毛櫸木和小牛皮製成，厚底設計還能偷偷增高，B35 NXXT運動鞋的鏤空籐格紋鞋底很有特色，以拉菲草為材質的款式，讓球鞋有了更多可能。

▲拉菲草材質B35 NXXT運動鞋，750,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲鉚釘裝飾185,000元、德比鞋94,000元。

【更多2025春夏系列】

CELINE

2025夏季女裝在學院與宮廷找到最美的平衡，充滿青春女孩樣貌。百褶裙以輕薄的夏季羊絨或手工刺繡製作，搭配短款夏季麂皮或光滑小羊皮外套，襯衫領口是華麗的刺繡荷葉，與毛呢套裝相襯，透過黑色髮帶與大型飾品，以及女孩的眼神，讓造型充滿自我個性。

FENDI

1925年創立的FENDI，正迎來100周年，2025春夏男裝以FENDI Crest徽章彰顯品牌傳統，同時象徵FENDI以家庭價值和義大利工藝為核心的理念，FENDI Crest用於包款、針織衫、襯衫等，成就出FENDI俱樂部的故事。

FENDI Crest徽章以4個代表品牌的圖騰組成，分別為棕色和煙草色組成縱向條紋的Pequin、Karl Lagerfeld於1965年創作的FF logo、象徵FENDI哲學的Giano Bifronte，人臉一面朝向過去與傳統，另一面朝向未來與創新，以及FENDI松鼠，來自1925年推出的原始Logo一部分，是品牌最古老的象徵之一。