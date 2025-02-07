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法國女生愛穿小眾牌Sandro與Maje春夏推薦！Miss M手袋、童趣短洋裝必收

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記者鮑璿安／綜合報導

若嚮往法國女性的自然優雅，可以從當地的小眾服飾品牌開始找尋穿搭靈感，Maje與SANDRO帶來全新2025春夏系列，以花朵元素和童趣剪裁打造日常慵懶時尚，無論是甜美或是知性氣質路線皆可擁有，以下就整理出單品推薦。

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲Maje 2025春夏系列從周遊列國的巴黎女性尋找靈感。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲Maje 花呢針織短洋裝；腰帶西裝外套。（圖／品牌提供）

Maje 2025春夏系列從周遊列國的巴黎女性尋找靈感，造型上結合休閒和經典法式優雅風格，讓大家能夠滿足派對或是日常的多場合穿搭需求，主打款式包括剪裁立體的連身裙，黑色基調融入芭蕾舞風的獨特裙身，搭配上一雙水鑽平底鞋，看起來格外可愛。同時也推薦入手俐落實穿的正裝單品，例如腰帶西裝外套、花呢針織短洋裝、花呢針織夾克等，在細節中有一絲活潑感。標誌性的Miss M手袋也帶來了Y2K基調的多口袋款式、流蘇搭配，洋溢春夏時節的青春活力。

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲SANDRO 2025年春夏女裝系列ESCAPE TO THE SUN以太陽為主題。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲米白色牛仔滾邊短版上衣 。（圖／品牌提供）

SANDRO 2025年春夏女裝系列ESCAPE TO THE SUN以太陽為主題，整體色調和簡約風格的對比，訴說一趟引人入勝的旅程，酒紅色、瓶綠色、淺黃色和深藍色令人想起高級俱樂部會員衣著得體的風格。疊搭的Polo裇和襯衫擁有男孩俏皮稚氣，厚縐紗連身裙令人想起潛水服，撞色縫線透現60年代氣息。

關鍵字：

Maje, 法式, 女裝, 2025春夏, 巴黎

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