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2025春夏話題新包！FENDI抽繩包Mamma Baguette、BV大尺寸極簡托特包

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著2025春夏時節到來，包款流行趨勢也一一鮮明起來，BOTTEGA VENETA帶來嶄新成員「CIAO CIAO 」與大家打招呼，成為高人氣托特包Andiamo的進化版本，同樣迎來大尺寸新包的FENDI，為Mamma Baguette加入個性化抽繩以及柔軟皮革細節，超燒登場！

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2025春夏系列CIAO CIAO 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

過去BOTTEGA VENETA的編織包款無疑是主流，同時也是許多人在入手品牌單品時一個不可或缺的元素，而最新的2025春夏系列CIAO CIAO 則打破品牌唯有編織的印象，融合柔軟的素面皮革材質，同時順應大尺寸包款的潮流，獻上Andiamo的延伸款式。CIAO CIAO體現了前任創意總監Matthieu Blazy的設計精華之處，並傳遞著義大利根源的奢華美學，運用 Intrecciato 編織工藝與金屬繩結元素，黃銅扭結使其看起來更加極簡耐看，命名上也擁有「你好」與「再見」的雙重寓意，伴隨大家走過愉悅時刻。

關鍵字：

包款, BOTTEGA VENETA, 2025春夏, FENDI, 潮流

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