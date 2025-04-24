任嘉倫新劇《無憂渡》7金句：我記得就行了，我確實很喜歡你

記者鮑璿安／綜合報導

近期熱度很高的大陸古裝劇《無憂渡》，講述了捉妖師久宣夜（任嘉倫 飾）和擁有陰陽眼的段半夏（宋祖兒 飾）在一個人妖共處的世界觀中找尋身世的愛情故事。當中不少金句台詞引起討論，一起來看看。

▲《無憂渡》由任嘉倫、宋祖兒主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版，以下同）

1. 你不懂，這裡的一切都像一場夢一樣，什麼都留不下，如果我跟你說，我們已經認識很久了，你會信嗎？你不必記得，我記得就行了，我確實很喜歡你，但我不知道從什麼時候開始的，或許，是很久以前吧。

2. 我之所以沒有給你回應，是因為我覺得我們之間不可能，我是一個在腥風血雨裡討生活的捉妖師，而你不一樣，你有你原本安穩的人生，你有寵愛你的父母，還有合適的夫君，因為妖，你的生活產生了一些偏差，這才誤打誤撞跟我有了交集，而我理應幫你修正這些偏差，把你送回真正的人生軌跡裡，於情於理，我都不應該喜歡你。

3. 就像父親說的，兩個人在一起最主要是門當戶對，可兩個人在一起，最重要的不是互相喜歡嗎？

4. 其實在這世上，大多數的人都沒有直面真相的勇氣，比起要面對那些血淋淋的事實，他們更願意相信自己想要相信的。

5. 是誰都不重要，只希望去假留真、去虛留實，既然是一場夢，又如何能分辨得清真假虛實呢？此心安處變為真也。

6. 你既害怕我，又為何將我造了出來，你既覺得我妖性難改，你又為何教我那麼多做人的道理，你口口聲聲說那是為我好，你知不知道我最討厭的就是你這句話。

7. 在這世上，沒有東西會永遠的存在，隨著時間的流逝，感情也會越來越淡，甚至徹底消失，你只需要一段時間，過了這段時間，一切都會好起來的。