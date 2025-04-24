Chloé爆款水桶包多了小馬圖案！夏季Logo草編托特包、厚底涼鞋搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

隨著夏季時節到來，是時候該為穿搭單品注入一些涼意，Chloé為大家獻上夏日專屬的Summer Banana草編托特包，完全是度假、日常的命定包款，以柔美外觀結合品牌經典波西米亞美學，帶來舒心的穿搭體驗，不光如此，連熱賣的水桶包、休閒鞋款也進化，成為今夏穿搭關鍵字。





▲坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包 。（圖／品牌提供）

坐穩草編排行榜行之有年的Chloé，帶來全新 Summer Banana草編托特包，結合托特包的大容量特質以及夏日草編元素，打造出寬敞時髦包袋，而顯眼的手寫Chloé logo貫穿設計主軸，靈感源自1978年由老佛爺Karl Lagerfeld為品牌打造的腰帶，文字訴說著詩意以及女性形象。非常推薦裸粉色款式，如同被午後陽光曬出溫潤色澤，十分百搭高雅。同時，草編包也彰顯對女性賦權的承諾，再次攜手位於馬達加斯加、由女性主導的社會企業 Made For A Woman，透過層層交織的拉菲草與鏤空針繡工藝，凝聚著當地女性的巧手與心意。

▲ Chloé爆款水桶包多了小馬圖案，Horse Meda承襲品牌一貫的優雅格調，包款上立體壓印的logo汲取馬術靈感 。（圖／品牌提供）





▲Chloé也在夏季推出Nama涼鞋款，延續經典線條與楔型鞋跟 。（圖／品牌提供）



過去在Chloé熱賣清單中的水桶包也進化了，Horse Meda承襲品牌一貫的優雅格調，包款上立體壓印的logo汲取馬術靈感，包身由來自肯亞的獨立女工匠，以天然纖維親手編織而成，融合細緻小牛皮細節，外型十分小巧可愛。鞋履方面，為迎接盛夏，Chloé也在夏季推出Nama涼鞋款，延續經典線條與楔型鞋跟，悄悄增高拉長腿部線條，打造清爽舒適又不失風格的夏日步伐。

看更多夏季限定系列

隨著氣溫升高，夏季的氛圍越來越強烈，而專屬於夏日時光的拉菲草更是穿搭之中必不可少的元素，FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質，絕對是最療癒消暑的單品。

▲FENDI終於推出2025夏季限定系列，為品牌一系列經典包款Peekaboo Soft、Baguette、Mamma Baguette等換上拉菲草材質 。（圖／品牌提供）

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。