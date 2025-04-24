王淨想把LV家具放玄關：讓大家看到錢都花在這　婁峻碩許願訂做「電玩箱」

▲LV在台北舉辦2025 Savoir Rêver典藏工藝展。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在台北舉辦2025 Savoir Rêver典藏工藝展，婁峻碩和LV品牌大使王淨一起出席欣賞，兩人對各式家具和硬箱都很有興趣，王淨笑言，家裡最適合放LV家具的空間是玄關，「一進來就告訴大家，我所有的錢都花在這邊」。婁峻碩則想訂做一個能裝進他所有電玩的硬箱，這應該也是很多人的願望？

▲王淨、婁峻碩一起出席活動，兩人各有喜愛的LV作品。（圖／記者李毓康攝）

Savoir Rêver典藏工藝展作品豐富，包括各式硬箱、珍稀材質包款、珠寶、腕錶，以及才剛在米蘭設計周發表的最新家具等，王淨逛完後對狗屋、Noé檯燈都很有興趣，她說：「狗屋非常的ㄅㄧㄤˋ，但勘吉（王淨愛犬）住好像有點奢侈。」要價203萬元的狗屋確實不凡，她笑說：「看了覺得『哇，有錢人的狗好爽』，勘吉，馬麻會再努力賺錢的，讓你有一天可以住路易威登的狗屋。」

▲王淨後方的萬花筒多面櫥櫃The Kaleidoscope Cabinet，5,150,000元。



▲LV打造了19世紀法國火車站場景。

王淨是標準的貓奴、狗奴，相當寵愛家中的一狗兩貓，如果可以不計成本，隨心所欲的訂製向LV訂製一件作品，王淨說：「我想訂做一個能同時裝一隻狗、兩隻貓的寵物小窩。」婁峻碩則說：「我想訂做一個硬箱，裝進我所有的電玩！」

▲LV男裝創意總監Pharrell Williams將品牌經典的硬箱，改造成華麗狗屋Kennel Trunk，2,030,000元。（圖／品牌提供，以下同）



▲王淨喜歡的Noé檯燈，出自設計師Cristián Mohaded之手，靈感來自LV經典Steamer包款

，387,000元。

婁峻碩對於居家擺設、家具都很有興趣，家中裝潢較偏向他的風格，他透露之前常和老婆焦凡凡一起看家具，他說：「我剛才看到一張單椅很喜歡，但她應該會阻止我，因為家裡好像太多椅子了。」Malle Sake清酒硬箱、Malle Vin品酒硬箱也是他很喜歡的作品，他說：「放家裡很有設計感，我剛有在想家裡有沒有地方可以放，但家裡太多東西了。」

▲婁峻碩認為LV清酒硬箱（右）放在家中，會是很不錯的擺設。

▲婁峻碩在展場中的「菲董列車」主題區。

▲婁峻碩喜歡LV的椅子。

覺得家中哪個空間最適合擺放LV的家具或硬箱？王淨秒答：「玄關，一進來就告訴大家，我所有的錢都花在這邊。」婁峻碩認為可以放在工作室，不過並不是為了獨享，他說：「我的工作室大家都隨意進出的。」

王淨和曹佑寧感情甜蜜，婁峻碩去年底和焦凡凡登記結婚，今年在沖繩舉辦海島婚禮，兩人為另一半做過最浪漫的事是什麼？婁峻碩立刻表示是求婚，還笑問王淨：「要參考嗎？」讓王淨睜大雙眼笑到不知如何回答，趕緊轉移話題，回答自己最浪漫的行徑：「我應該是關心對方的人生，我是一個有時候會活在自己世界的人，如果我會關心一個人吃飽了嗎？有沒有好好睡覺、今天過得如何，表示我很愛他。」

婁峻碩穿著LV雙排扣西裝搭配寬褲，他形容是「高級水手」，很有在海上旅行的感覺，穿上較正式的裝束顯得帥氣，日前他以全套A BATHING APE服裝亮相，則是潮味十足的造型，並秀出adidas origins與A BATHING APE聯手推出的Superstar運動鞋，藍白配色相當搶眼。

▲婁峻碩全身A BATHING APE服裝，並秀出adidas origins與A BATHING APE聯名的Superstar運動鞋。（圖／翻攝shoumethemoneyxx IG）