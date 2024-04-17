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不只重鹹！營養師曝5種「容易水腫食物」：愛吃甜食也中鏢

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▲▼營養師曝容易水腫的5種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師提醒有些食物容易造成水腫狀況，平時飲食要多注意。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝營養師IG

不論身材胖瘦，每個人多少都有發生過水腫的狀況，眼皮浮腫、手腳也腫腫脹脹，大家都知道吃太鹹容易水腫，但其實攝取過多的糖或酒精也都可能造成浮腫！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出容易造成水腫的5種食物，其中就包括許多人容易忽略的糖果零食，快來看看你是否都知道。

＃加工肉品

加工肉品的製作過程多會使用鹽漬的方式降低肉品的水分，以延長食物的保存期限，但也因此增加了肉品的鈉含量。飲食中過多的鈉會降低腎臟的排尿量，同時鈉離子會通過血管往組織間移動，進而帶動水分流向組織間隙，導致水分的積聚，引起組織腫脹。

▲▼營養師曝容易水腫的5種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃泡麵

泡麵是許多人想吃宵夜時會選擇的食物，但泡麵的麵體多是屬於油炸麵，而且麵體在製作的過程就已經會加鹽巴進行加工，再加上重口味的醬料包，鈉含量都不低。

蕭瑋霖就曾整理出市面上常見的泡麵口味的營養素列表，像是以份量較小的「來一客 鮮蝦魚板口味」來看，雖然小小一碗，但鈉含量就有1419毫克，已將近達每日上限2400毫克的1/2。建議吃泡麵時可以減少醬料的使用，並避免把整碗湯喝光，都可以減少鈉的攝取。

＃重口味沾醬

普遍的醬料或是調味料都具有較高的鈉含量，像是平常常用來調味或沾醬的烏醋、醬油、醬油膏、沙茶醬、辣椒醬、番茄醬等，鈉含量都非常高，過量的使用都可能造成飲食的口味變重，鈉攝取量大幅提升，因此造成水腫，甚至是高血壓的風險增加。

蕭瑋霖也提醒，即使飲食再清淡，沾醬的使用才是關鍵。以沙拉為例，雖然沙拉的食材多是蔬菜、水果等營養素豐富的食物，對健康有一定的益處，但通常都會搭配沙拉醬來食用，而許多人知道凱薩醬、胡麻醬和千島醬的熱量偏高，為了減少熱量就選擇和風醬，但卻忽略和風醬的鈉含量其實是這4種醬裡最高的。不小心過量使用就容易造成水腫。

▲▼營養師曝容易水腫的5種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃洋芋片、糖果等零食

洋芋片的口味越來越多，但同時也都具有非常高的鈉含量，許多人常常會邊吃洋芋片搭配追劇、滑手機，一不小心就整包吃完，不光是熱量非常高，鈉含量也非常可怕，也容易造成水腫的發生。不只是洋芋片，鹹的零食大多都是高鹽高鈉，都是造成水腫、高血壓的地雷食物。

除了高鈉食物外，精緻糖也容易造成水分的滯留。精緻糖會使血糖快速上升，胰島素會大量的分泌，胰島素有促進腎臟對鈉再吸收的作用，同時對水分的再吸收也增加，因而導致水分在體內積聚而造成水腫的發生。

蕭瑋霖也提醒，零食基本上非甜即鹹，不是高鈉就是高糖，大家都知道高鈉容易造成水腫卻不知道高糖也可能造成水腫的發生。而零食糖果除了容易造成水腫外，作為空熱量的食物，也沒辦法獲得足夠的營養素，容易造成體重上升，同時心血管疾病風險也會增加。

▲▼營養師曝容易水腫的5種食物。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃酒精

喝酒會讓人很想尿尿一直跑廁所，這是因為酒精會抑制「抗利尿激素」，容易會有尿意的產生。蕭瑋霖就提醒，小酌幾杯確實能夠幫助利尿，不過以聚會派對會喝的酒量來說，飲酒量較大，上廁所的頻率上升再加上排汗等等水分的流失，身體會呈現脫水的狀態，容易在酒局結束後有代償反應，除了腦部會發出想要大量喝水的訊號外，身體也會因此保留住水分在體內，導致隔天起床有水腫的情形。

最後蕭瑋霖也提醒，平時除了注意飲食外，也要適量增加身體活動，促進循環，可有效改善水腫的狀況。但若是持續發生可能會與身體異常有關，不單純是飲食的問題，建議要就醫檢查。

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關鍵字：

水腫, 浮腫, 原因, 食物, 飲食, 營養師

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