旁人看不懂！戀愛超低調星座Top 5　天蠍只是想避免不必要麻煩

▲巨蟹座談戀愛，低調為上策。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你談戀愛會大方昭告天下嗎？有些星座特別在意隱私，即便正在熱戀也不想讓人知道他的戀愛狀況，旁人就像霧裡看花，談起戀愛超低調的星座Top 5，看看有誰進榜了？

#第1名 天蠍座

天蠍座的人天生神秘，他們對於個人隱私的保護有著強烈的需求。談戀愛對於天蠍來說是一件非常私人的事情，他們不希望外界干涉或過多關注。他們相信，戀愛的細節只屬於他們和伴侶之間的小秘密，他們個性比較多疑，會擔心公開戀情會引來不必要的麻煩或嫉妒。

#第2名 摩羯座

摩羯座的人務實且重視事業，他們往往不希望戀愛影響到他們的工作或社會形象。對於摩羯座來說，戀愛是一個私人的領域，他們更希望在事業有成或確立穩固的基礎後再考慮公開戀情。

#第3名 處女座

處女座追求完美，戀愛對於他們來說是一件非常認真的事情，他們希望在感情穩定成熟後再公開。在戀愛初期，處女座可能會擔心公開戀情會給雙方帶來壓力，影響感情的發展。

#第4名 巨蟹座

巨蟹座重視家庭和情感，他們非常保護自己的私人生活。對於巨蟹座來說，戀愛是一件非常私密且充滿情感的事情，他們不願意把這份情感暴露在公眾視野中。他們擔心公開戀情後，外界的言論或意見會影響到他們的感情生活。

#第5名 雙魚座

雙魚座對於感情的期望很高，他們只要一談戀愛就會完全陷入，不想被外界打擾。公開戀情可能會讓他們感到不安或壓力，更希望在確信感情穩定且雙方都能承受公眾關注後再考慮公開。