fb ig video ETtoday search mobile

《九重紫》李昀銳意外爆紅！私下是運動狂　粉絲甜喊：今年最後愛上的男人

>

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲黑馬劇《九重紫》捧紅了孟子義與李昀銳這對CP。（圖／取自李昀銳微博）

圖文／CTWANT

黑馬劇《九重紫》捧紅了孟子義與李昀銳這對CP，近期陸劇討論度與人氣都瘋狂飆升，李昀銳飾演的「宋墨」更被網友稱作是「2024年最後一個愛上的男人」，可見宋墨在劇中的表現有多精彩。該劇改編自吱吱的同名小說，講述了被夫君背棄的竇家嫡女竇昭意外重生，與身負家仇的宋墨共同挽救家族命運，平忠臣冤案、保家國安寧的故事。

男主角與女主角原本都不是屬意現在的孟子義與李昀銳，沒想到經過多重波折這兩人的CP感與演技意外掀起滔天巨浪與帶來驚人流量，原本還是被騰訊用來當墊檔劇的《九重紫》因為有腦的台詞劇本加上緊湊劇情，觀眾看完也瘋狂稱讚編劇跟導演、工作人員，即使不是黃金卡司與大製作還是能看得出細節與用心程度。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳演出《九重紫》意外爆紅。（圖／取自九重紫官方微博）

李昀銳因這部戲意外爆紅，10天就瘋狂漲粉百萬可見戲劇對人氣的影響程度有多高，李昀銳外型十分斯文俊俏加上皮膚白皙，初見時可能以為他是熱愛閱讀的文藝青年，但其實李昀銳是籃球運動員出身，私底下也是運動狂一枚，趕快來看看這位「白髮將軍」都喜歡哪些運動吧。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳私下是運動狂一枚。（圖／取自李昀銳小紅書）

李昀銳的健身日常中一定有舉重這項目，他有一次因為一個月沒做重訓就舉了3個多小時，練了胸背、硬舉、負重深蹲等不同動作，精實的肌肉線條與他文弱書生的外型超級反差。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳的健身日常中一定有舉重這項目。（圖／取自李昀銳小紅書）

除了健身舉重外，李昀銳也特別喜歡騎單車，享受在街上騎車的舒服氛圍，不用目的也沒關係，跟朋友一起騎車就能感覺身心放鬆。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳特別喜歡騎單車。（圖／取自李昀銳小紅書）

因為喜歡品嚐美食，所以李昀銳做起運動也特別賣力，如果對運動興趣缺缺的人不妨想著即將到來的美食，為了要保持身材與熱量平衡，還是趕快跟李昀銳一樣動起來，在家裡準備一塊瑜伽墊，進行核心訓練也是很好的運動。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳愛吃美食，做起運動也特別賣力。（圖／取自李昀銳小紅書）

另外李昀銳會嘗試各種不同運動，像是射箭、橄欖球，自己最喜歡的籃球當然也不會放棄，這麼愛運動的他難怪能將身材保持完美狀態。李昀銳不僅外型出眾也非常有禮貌，曾因情緒穩定受到合作過的導演稱讚是個十分有教養、對自己有要求的孩子，將來一定會成功，如今李昀銳果然因《九重紫》成功升咖，也希望之後可以看到他更多精彩的作品。

《九重紫》意外成爆紅黑馬劇！男主角「宋墨」李昀銳私下竟是運動狂，粉絲甜喊「2024年最後一個愛上的男人」

▲李昀銳會嘗試各種不同運動。（圖／取自李昀銳小紅書）

延伸閱讀
快訊／全聯倉儲大火「黑煙如瀑布」驚恐畫面曝光　疑20多員工受困搶救中
高中妹吸毒產生幻覺「徒手自挖雙眼」　失明6年現況曝光
原始連結

關鍵字：

周刊王, 陸劇, 九重紫, 李昀銳, 運動, 健身, 宋墨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是烏龜？測試你多數感性還理性

先看到兔子還是烏龜？測試你多數感性還理性

旁人看不懂！戀愛超低調星座Top 5　天蠍只是想避免不必要麻煩

旁人看不懂！戀愛超低調星座Top 5　天蠍只是想避免不必要麻煩

孫藝真穿簡約大衣配CELINE包絕美現身！驚喜「應援玄彬新片」穿搭獲好評

孫藝真穿簡約大衣配CELINE包絕美現身！驚喜「應援玄彬新片」穿搭獲好評

回顧《魷魚遊戲》8經典台詞：女人受到蔑視，其怒火比地獄之火更可怕 看到一張臉還是兩個人？測試你是否是個好鬥的人 「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管 羽絨衣推薦！韓韶禧穿FILA輕量款超勸敗、國家地理服飾RIIZE同款主打機能性 最會冷戰三大星座！TOP 1根本人間冰窖　面對溫柔攻勢也絕不妥協 《九重紫》李昀銳意外爆紅！私下是運動狂　粉絲甜喊：今年最後愛上的男人 Lily許韶恩曬美照行頭曝光！露Burberry經典格紋圍巾搭風衣超懂穿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面