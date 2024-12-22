《九重紫》李昀銳意外爆紅！私下是運動狂　粉絲甜喊：今年最後愛上的男人

▲黑馬劇《九重紫》捧紅了孟子義與李昀銳這對CP。（圖／取自李昀銳微博）

圖文／CTWANT

黑馬劇《九重紫》捧紅了孟子義與李昀銳這對CP，近期陸劇討論度與人氣都瘋狂飆升，李昀銳飾演的「宋墨」更被網友稱作是「2024年最後一個愛上的男人」，可見宋墨在劇中的表現有多精彩。該劇改編自吱吱的同名小說，講述了被夫君背棄的竇家嫡女竇昭意外重生，與身負家仇的宋墨共同挽救家族命運，平忠臣冤案、保家國安寧的故事。

男主角與女主角原本都不是屬意現在的孟子義與李昀銳，沒想到經過多重波折這兩人的CP感與演技意外掀起滔天巨浪與帶來驚人流量，原本還是被騰訊用來當墊檔劇的《九重紫》因為有腦的台詞劇本加上緊湊劇情，觀眾看完也瘋狂稱讚編劇跟導演、工作人員，即使不是黃金卡司與大製作還是能看得出細節與用心程度。

▲李昀銳演出《九重紫》意外爆紅。（圖／取自九重紫官方微博）

李昀銳因這部戲意外爆紅，10天就瘋狂漲粉百萬可見戲劇對人氣的影響程度有多高，李昀銳外型十分斯文俊俏加上皮膚白皙，初見時可能以為他是熱愛閱讀的文藝青年，但其實李昀銳是籃球運動員出身，私底下也是運動狂一枚，趕快來看看這位「白髮將軍」都喜歡哪些運動吧。

▲李昀銳私下是運動狂一枚。（圖／取自李昀銳小紅書）

李昀銳的健身日常中一定有舉重這項目，他有一次因為一個月沒做重訓就舉了3個多小時，練了胸背、硬舉、負重深蹲等不同動作，精實的肌肉線條與他文弱書生的外型超級反差。

▲李昀銳的健身日常中一定有舉重這項目。（圖／取自李昀銳小紅書）

除了健身舉重外，李昀銳也特別喜歡騎單車，享受在街上騎車的舒服氛圍，不用目的也沒關係，跟朋友一起騎車就能感覺身心放鬆。

▲李昀銳特別喜歡騎單車。（圖／取自李昀銳小紅書）

因為喜歡品嚐美食，所以李昀銳做起運動也特別賣力，如果對運動興趣缺缺的人不妨想著即將到來的美食，為了要保持身材與熱量平衡，還是趕快跟李昀銳一樣動起來，在家裡準備一塊瑜伽墊，進行核心訓練也是很好的運動。

▲李昀銳愛吃美食，做起運動也特別賣力。（圖／取自李昀銳小紅書）

另外李昀銳會嘗試各種不同運動，像是射箭、橄欖球，自己最喜歡的籃球當然也不會放棄，這麼愛運動的他難怪能將身材保持完美狀態。李昀銳不僅外型出眾也非常有禮貌，曾因情緒穩定受到合作過的導演稱讚是個十分有教養、對自己有要求的孩子，將來一定會成功，如今李昀銳果然因《九重紫》成功升咖，也希望之後可以看到他更多精彩的作品。

▲李昀銳會嘗試各種不同運動。（圖／取自李昀銳小紅書）

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