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「單身過更爽」星座Top 3！冠軍懶得戀愛　享受自由沒人管

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星座,占卜,。（圖／IG）

▲「單身過更爽」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

有些人不是不想脫單，而是單身真的太爽，讓人不想結束這個狀態，既不需要被約束，又能享受寂寞，一個人獨立過了頭就再也不需要另一半了，以下就公開「單身過更爽」星座Top 3 ，真的別勸他們戀愛，單身明明很好！

Top 3 射手座

射手座是很需要自由的星座，有沒有愛情一點也不重要，對他們而言朋友的必要性或許還超過另一半，簡單來說射手不希望被約束，他們並不想為了愛情而失去生活的美好，反而單身的射手更能綻放光芒，完全不需要愛情，一個人過得更愉快。

Top 2 獅子座

獅子座如果認為這段感情沒有長久性，他們寧可選擇單身，而且請相信依照獅子的獨立性，他們一個人也可以活得好好的，獅子的空窗期是很快樂的，因為不需要為了愛情而傷神，可以盡情做自己想做的事情，而且單身到越來越上癮，就再也不想要脫單了。

Top 1 牡羊座

牡羊座是非常獨立的星座，他們單身的時候照樣可以把行程安排得滿滿的，而且就算一個人，牡羊也不會感到寂寞，反而覺得很自在，無拘無束的生活比起遷就另一半好得多，懶得把心思放在愛情。只能說要讓牡羊動心太難了，他們早就習慣獨來獨往的日子，別來打擾他們。


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關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 牡羊座, 射手座

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