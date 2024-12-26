UNIQLOＸJW Anderson 2025春夏必買單品！快乾西裝外套、抽繩包平價入手

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO再度攜手JW ANDERSON推出2025春夏聯名系列，全新系列將現代風格與學院風巧妙融合，必買單品包括速乾功能的西裝外套、抽繩背包、男女共穿POLO衫等，隨意混搭都時髦，以下就來搶先看重點！

▲UNIQLO再度攜手JW ANDERSON推出2025春夏聯名系列 。（圖／品牌提供）

明星設計師Jonathan Anderson除了擁有個人同名品牌，也是Loewe創意總監，設計語言充滿了創意和深度，他在2017 秋冬季首次聯手UNIQLO推出聯名系列，成為大眾可以平價入手品牌聯名款的最直接方式之一。此次聯名延續他所擅長的英倫風格，帶來一系列實穿的牛津襯衫、寬版條紋POLO衫以及許多無性別的男女共穿POLO衫，注入春夏時節的繽紛色調，運用寬鬆剪裁融入日常穿搭。系列的標誌單品西裝外套更擁有Miracle Air材質，富有良好彈性並具備速乾功能，可以疊搭配件單品，抽繩肩背包、條紋襪子、領帶，詮釋最代表性的學院風。

▲寬版條紋POLO衫（長袖）NT$1,290；Miracle Air西裝外套NT$2,490；抽繩肩背包NT$990；襪子一雙NT$130 。（圖／品牌提供）

設計師Jonathan Anderson分享：「這一季的設計將焦點集中於日常經典必備單品，如牛津襯衫、丹寧服裝、Polo衫及休閒類單品。特別是牛仔褲和連帽外套，經過版型及細節上的雕琢與詮釋，為經典設計賦予新穎面貌。」UNIQLO and JW ANDERSON 2025春夏聯名系列將於1月10日（五）於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售。

同時，受到許多韓星喜愛的設計師品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD終於登台了，全台首店進駐信義商圈，除了還原漢南洞旗艦店設計之外，以米白色結合淺色石材打造舒適的購物空間，而冬季必買的羽絨衣、針織上衣、帽T，甚至是童裝單品都進店，往後不需要找代購，就能第一時間跟上流行。





▲設計師品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD終於登台了！全台首店進駐信義商圈 。（圖／品牌提供）