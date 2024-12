陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款　小熊針織外套、台灣品牌棉褲親民好入手

文/美人圈

帶著12強冠軍榮耀歸國的中華隊英雄們近期走到哪都是焦點,還各個成為超強帶貨王,「台灣隊長」陳傑憲的老婆Hailey,也憑藉氣質穿搭圈粉無數。隊長夫人日前也親自在Instagram限時動態中公開粉絲們敲碗已久的機場穿搭單品,並配文「抱歉我來了,關於機場穿搭」,這下終於可以入手同款啦。

▲陳傑憲老婆Hailey親自公開接機穿搭御用單品。(圖/IG@haileychennn,下同)

陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款

RUMOR HAS IT Aged-Wash RHI Cap棒球帽

台灣隊長陳傑憲老婆Hailey機場穿搭走美式運動風,以短版背心搭配休閒感棉褲,外搭黃色針織衫完美融合休閒與甜美氣息,頭上點綴的棒球帽瞬間讓簡約造型更吸睛。出鏡率最高的卡其色棒球帽出自本土MIT品牌RUMOR HAS IT的Aged-Wash RHI Cap,Hailey在東京巨蛋冠軍賽應援也是配戴同一頂,水洗搭配洗舊與刷破設計復古感滿滿,深度帽簷有效修飾臉型,輕鬆Get小V臉,難怪Hailey愛不釋手。

▲RUMOR HAS IT Aged-Wash RHI Cap棒球帽,NT$1,280。(圖/IG@haileychennn、RUMOR HAS IT)

WHO.A.U Steve R-neck Cardigan針織外套

擅長層次疊搭的Hailey,黃色針織外套來自韓國品牌WHO.A.U후아유,官網名稱為Steve R-neck Cardigan,胸前辨識的小熊刺繡徽標超可愛,小熊身上甚至穿著象徵品牌的W針織衫,淡雅鵝黃色配色很襯Hailey白皙膚色,價位大約落在台幣1,163元左右(₩.49,900),也算是親民好入手的款式!

▲WHO.A.U Steve R-neck Cardigan針織外套,₩.49,900(約NT$1,163)。(圖/WHO.A.U)

50 PERCENT MORE COLOR刷毛可調式縮口褲

Hailey身上的灰色休閒棉褲來自本土台灣品牌50 PERCENT,內裏刷毛設計保暖效果佳,除了腰圍做可調式的鬆緊帶,褲子下擺也有隱藏式的調整扣環可以根據穿搭樣貌變成縮口褲,不同體型都能輕鬆駕馭,重點是現在期間限定折扣百元價就能收,真的要包色囤貨!

▲50 PERCENT MORE COLOR刷毛可調式縮口褲,折扣價NT$699(原價NT$1,580)。(圖/50 PERCENT)

陳傑憲老婆Hailey同款球鞋:adidas Originals TAEKWONDO

Hailey私下穿搭真的超親民、對小資荷包真的太友善了,上述單品基本上價位好入手!編輯也發現Hailey私下跟四爺陳傑憲一樣都是球鞋愛好者,在東京巨蛋應援時穿的adidas球鞋,是現正最火的TAEKWONDO跆拳道薄底鞋,懶人鞋款式搭配柔軟皮革鞋身塑造俐落輪廓,輕薄設計加上標誌性3D鞋頭縫線設計,整體散發精緻優雅時髦氛圍。

▲adidas Originals TAEKWONDO,NT$3,690。(圖/adidas Originals)

