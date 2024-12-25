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陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款　小熊針織外套、台灣品牌棉褲親民好入手

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文／美人圈

帶著12強冠軍榮耀歸國的中華隊英雄們近期走到哪都是焦點，還各個成為超強帶貨王，「台灣隊長」陳傑憲的老婆Hailey，也憑藉氣質穿搭圈粉無數。隊長夫人日前也親自在Instagram限時動態中公開粉絲們敲碗已久的機場穿搭單品，並配文「抱歉我來了，關於機場穿搭」，這下終於可以入手同款啦。

▲機場穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲陳傑憲老婆Hailey親自公開接機穿搭御用單品。（圖／IG@haileychennn，下同）

陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款

RUMOR HAS IT Aged-Wash RHI Cap棒球帽

台灣隊長陳傑憲老婆Hailey機場穿搭走美式運動風，以短版背心搭配休閒感棉褲，外搭黃色針織衫完美融合休閒與甜美氣息，頭上點綴的棒球帽瞬間讓簡約造型更吸睛。出鏡率最高的卡其色棒球帽出自本土MIT品牌RUMOR HAS IT的Aged-Wash RHI Cap，Hailey在東京巨蛋冠軍賽應援也是配戴同一頂，水洗搭配洗舊與刷破設計復古感滿滿，深度帽簷有效修飾臉型，輕鬆Get小V臉，難怪Hailey愛不釋手。

▲機場穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲RUMOR HAS IT Aged-Wash RHI Cap棒球帽，NT$1,280。（圖／IG@haileychennn、RUMOR HAS IT）

WHO.A.U Steve R-neck Cardigan針織外套

擅長層次疊搭的Hailey，黃色針織外套來自韓國品牌WHO.A.U후아유，官網名稱為Steve R-neck Cardigan，胸前辨識的小熊刺繡徽標超可愛，小熊身上甚至穿著象徵品牌的W針織衫，淡雅鵝黃色配色很襯Hailey白皙膚色，價位大約落在台幣1,163元左右（₩.49,900），也算是親民好入手的款式！

▲機場穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲WHO.A.U Steve R-neck Cardigan針織外套，₩.49,900（約NT$1,163）。（圖／WHO.A.U）

50 PERCENT MORE COLOR刷毛可調式縮口褲

Hailey身上的灰色休閒棉褲來自本土台灣品牌50 PERCENT，內裏刷毛設計保暖效果佳，除了腰圍做可調式的鬆緊帶，褲子下擺也有隱藏式的調整扣環可以根據穿搭樣貌變成縮口褲，不同體型都能輕鬆駕馭，重點是現在期間限定折扣百元價就能收，真的要包色囤貨！

▲機場穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲50 PERCENT MORE COLOR刷毛可調式縮口褲，折扣價NT$699（原價NT$1,580）。（圖／50 PERCENT）

陳傑憲老婆Hailey同款球鞋：adidas Originals TAEKWONDO

Hailey私下穿搭真的超親民、對小資荷包真的太友善了，上述單品基本上價位好入手！編輯也發現Hailey私下跟四爺陳傑憲一樣都是球鞋愛好者，在東京巨蛋應援時穿的adidas球鞋，是現正最火的TAEKWONDO跆拳道薄底鞋，懶人鞋款式搭配柔軟皮革鞋身塑造俐落輪廓，輕薄設計加上標誌性3D鞋頭縫線設計，整體散發精緻優雅時髦氛圍。

▲機場穿搭 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲adidas Originals TAEKWONDO，NT$3,690。（圖／adidas Originals）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 陳傑憲, Hailey, 機場穿搭

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