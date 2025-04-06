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星巴克4／7起連三天「大杯買一送一」　85度C今咖啡第二杯35折

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

▲星巴克針對會員推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

連假後首個工作日，星巴克因應品牌會員制星禮程邁入第九年，針對會員從4／7推出連續三天「大杯以上買一送一」優惠，消費者全額使用星禮程帳號隨行卡或APP行動支付即可現賺一杯。而85度C也在今（4／6）連假最後一天，推出大杯咖啡系列第二杯35折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克4／7起連續三天推出「星禮程-九年星光 禮遇好友」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點期間至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享此回饋。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其優惠品項不包括雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，另部分門市不提供此項優惠方案，不提供優惠門市列表請看文後列表。

▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

針對連假收心，85度C則在今天推出「大杯咖啡系列第二杯享35折」優惠，以大杯美式咖啡為例，第二杯特價僅24元，平均一杯47元，不限冰熱限同品項。  以此優惠計算，大杯美式咖啡平均一杯47元，大杯拿鐵咖啡平均一杯64元，熱銷款的海岩咖啡及招牌咖啡一杯特價54元，近期新品植霧白拿鐵咖啡一杯64元，苦瓜爆檸咖啡一杯優惠價為57元。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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