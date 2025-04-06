洗臉NG行為大公開！邊洗澡邊洗臉、毛巾大力擦讓膚況更糟

▲無效洗臉是造成毛孔粗大、長粉刺、肌膚乾荒的主因。（圖／品牌提供、翻攝小紅書）

圖文／CTWANT

每天洗臉，卻愈洗膚況愈差？很多人都忽略了「無效洗臉」才是毛孔粗大、長粉刺、肌膚乾荒的主因！以下三大錯誤行為，皮膚科醫師都搖頭，妳中了幾項？

錯誤1：邊洗澡邊洗臉，熱水直接拉垮你的皮膚屏障

洗澡時熱水溫度往往超過40°C，高溫會讓毛孔撐大，皮脂膜流失，肌膚變乾、暗沉甚至變得敏感，尤其有些人貪圖方便，直接在淋浴時隨便抹洗面乳了事，這樣長期下來皮膚狀況只會越來越差；建議洗臉水溫控制在30°C左右，避免熱水直沖才能維持肌膚健康屏障。而選擇溫和又能深層清潔的洗顏品也很重要，像是近期小編愛用的KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜Ⅱ，獨特的抱水美容液泡沫濃密到能主動吸附髒污，不須過度摩擦減輕對肌膚負擔之外，洗完臉水嫩透亮還不緊繃，搭配日系美學設計，連洗臉都像在做SPA！還有來自日本鹿兒島無農藥有機茶葉精華製成的悠香綠茶美白潔面皂，濃厚茶香搭配超綿密泡泡深入毛孔，連殘妝和油脂都能一掃而空，洗後肌膚透亮不緊繃，重點是那股淡淡茶香超療癒，洗完臉心情都好了。

▲KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜Ⅱ130g／2,100元。可以打出非常細緻的高密度泡沫，真正實現用泡沫洗臉！（圖／吳雅鈴攝）

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錯誤2：卸妝卸太久，反而帶走肌膚保護層

很多人卸妝總怕不乾淨，硬是搓揉好幾分鐘，但其實卸妝產品本身就是溶解油脂的，停留過久反而把肌膚屏障一起卸掉，造成乾燥、泛紅甚至敏感；專家建議卸妝控制在1分鐘內就好，輕柔畫圈後直接沖掉最安心。小編私心推薦PAUL & JOE橄欖卸妝凝膠，質地溫潤滑順，卸妝的同時還能替肌膚補水，橄欖植萃有效溶解彩妝和毛孔髒污，卸完膚觸柔嫩不緊繃，連敏感肌也OK！如果你追求輕盈感，也絕對不能錯過連霸日本熱賣的ORBIS澄淨卸妝露，無油質地超清爽，彩妝一抹即卸，完全不需要用力搓揉，卸完還能感受到肌膚水潤不乾澀，真的超適合忙碌上班族和怕悶的油肌女孩。

▲PAUL&JOE橄欖卸妝凝膠160g／1,100元。新升級版卸妝力、保濕力、修護力同步UP，保證用過就會愛上它！（圖／吳雅鈴攝）

▲ORBIS推出for母檔4月限定的75折價澄淨卸妝超值組，單瓶搭3包補充包現省550元，想買趁現在最划算。（圖／吳雅鈴攝）

錯誤3：用毛巾大力擦臉，肌膚越擦越粗糙

洗完臉後很多人習慣拿毛巾用力擦乾，殊不知潮濕的毛巾藏滿細菌，大力摩擦更會破壞脆弱的角質層，導致毛孔變大、粉刺黑頭冒不停；正確做法應該是用乾淨柔軟的洗臉巾或紙巾輕壓吸乾水分，減少對肌膚的拉扯與傷害，才能讓洗臉這步驟真正發揮保養的效果。

▲洗臉巾很夯。（圖／翻攝小紅書）

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