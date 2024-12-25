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Seiko潛水錶配正裝沒有違和感　波紋面盤、多邊形錶圈活潑又優雅

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▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲灰藍配色的Seiko Prospex殼形三日鍊腕錶SPB481J1，39,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖然天氣冷颼颼，但熱門潛水錶亮相的時程不中斷，Seiko旗下Prospex專業運動系列推出全新Seiko Prospex殼形三日鍊腕錶，採用了帶有圓角的多邊形錶圈，搭配立體橫線波紋裝飾的面盤，展現活潑而優雅的運動風格，也代表錶款不僅限於休閒時光，在商務場合一樣能成為亮眼配件。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex全新殼形三日鍊腕錶共有3種配色，SPB481J1（左起）、SPB483J1、SPB485J1各39,000元。

新款Seiko Prospex殼形三日鍊腕錶共有三款配色：黑色錶圈搭配米色、深藍色錶圈搭配灰藍色漸層色以及棕金色錶圈搭配深灰色漸層色面盤，Seiko更展現對細節的講究，錶殼與鍊帶均採用髮絲紋打磨處理，而錶殼側邊設計寬闊斜面，與三節式鍊帶則使用鏡面研磨，彰顯好質感；搭載具3天動力儲存的6R55自動機芯，防水300米。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PROMASTER鋼鐵河豚復刻機械錶款，NY0160-66E（右）、NY0164-65X各19,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

CITIZEN PROMASTER專業Outdoor運動腕錶系列，則重現15年前以日文「河豚FUGU」為暱稱的潛水腕錶的風采，新款鋼鐵河豚機械錶回歸至初代的42mm錶殼尺寸，採用具潛水計時功能也便於抓握的河豚造型可旋轉錶圈，錶冠則設於左側避免下潛時碰撞，背底蓋河豚造型雷刻圖案呼應設計主題，內載的機芯則升級為具停秒功能的Cal.8204，共有金銅色面盤的NY0164-65X、七黑色面盤NY0160-66E兩種款式。
 

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關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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