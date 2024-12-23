Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件

▲Lisa穿LV近20萬元外套搭泡泡馬特SKULLPANDA 許願時間到系列針織帽取暖。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa分享近日的生活點滴，她到博物館欣賞美國藝術家傑夫昆斯（Jeff Koons）著名的作品「氣球狗」，穿著代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝系列棒球外套的她，當天恰好背著LV裝飾可愛狗狗圖案的Nano Speedy包，相映成趣。





▲Lisa欣賞美國藝術家傑夫昆斯著名的氣球狗作品，身穿LV外套並背著狗狗圖案的Nano Speedy包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

LV要價約20萬元的男裝系列棒球外套，是Lisa冬日最常穿的保暖衣物之一，她的其他保暖配件還有以潮流公仔著稱的泡泡馬特SKULLPANDA推出的許願時間到系列針織帽，兩旁可拆卸的小雪人增添可愛氣息，Lisa同時還腳踩UGG毛絨鞋，從頭到腳暖呼呼。





▲Lisa穿露背裝搭PP百萬鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了休閒穿搭，Lisa也po出性感黑色洋裝造型，不僅露美背吸睛，手腕上近200萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號7130G世界時間自動上鍊鑽錶也很搶鏡，中心手工雕飾紋的藍灰色面盤搭配孔雀藍鱷魚皮錶帶，流露優雅氣息，而功能對身為空中飛人的她而言相當實用，外圈為世界24個時區，對應24小時制顯示以及日、夜顯示，各地時間一目了然。





▲Lisa戴的PP 1,988,000元型號7130G世界時間鑽錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）