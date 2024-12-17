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宋慧喬低調黑裝露一手霸氣　317萬鑽石手環襯女神氣勢

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬（左）與全余贇出席新電影《黑修女們》發布會。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬暌違10年再登大銀幕，昨（16日）與女星全余贇一同出席主演驅魔電影《黑修女們》發布會，她們在片中分別飾演「尤妮婭修女」與「米卡艾拉修女」拯救被惡靈纏上的少年，昨兩人好默契都穿黑裝宣傳將於明年1月24日於南韓正式上映的電影，宋慧喬還巧搭法國珠寶品牌CHAUMET的寬版手環，拿起麥克風說話時特別搶鏡。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿南韓品牌Michaa黑色褲裝搭配CHAUMET寬版手環亮相。（圖／翻攝kyo1122 IG）

由於是Netflix夯劇《黑暗榮耀》之後的首部新作，宋慧喬坦言有點壓力，但她一出場依然巨星架式十足，她身穿代言的南韓時尚品牌Michaa黑色西裝外套配高腰寬褲，即便服裝上沒有其他裝飾，簡約裝扮也難掩女神氣場。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬搭配的CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金鑲鑽手環，3,170,000元。（圖／CHAUMET提供）

宋慧喬出席《黑修女們》發布會唯一的搶眼配件，是右手腕上要價3,170,000元的CHAUMET寬版Bee My Love 18K玫瑰金鑲鑽手環，平日她都疊搭此系列兩款窄版手環，首度戴分量十足的寬版手環登場，時髦大氣。

►宋慧喬與小13歲秀智合體畫面太美　南韓女神約會都穿代言精品

►朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, 黑修女們

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