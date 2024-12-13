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郭雪芙聖誕節隨洋男友遊歐洲　喜孜孜串Pandora手鍊送另一半

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▲▼ 郭雪芙 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲郭雪芙出席丹麥品牌Pandora於台北信義A8館旁打造的「BE LOVE聖誕小屋」活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女星郭雪芙今（13日）出席丹麥品牌Pandora於台北信義A8館旁打造的「BE LOVE聖誕小屋」活動，一身粉紅洋裝搭配最新聖誕首飾的她，沉浸在戀愛的幸福中，談及外國捲髮男友話題笑容沒停過，但對其背景仍十分低調，僅透露是歐洲人，聖誕節與跨年她將與男友到歐洲旅行2周，是否有可能被求婚？她說：「不可能！沒有（結婚）計畫，我不會衝動。」

▲▼ 郭雪芙 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲郭雪芙被問及外國男友話題藏不住幸福笑容。（圖／記者陳雅韻攝）

問及被男友何種特質吸引？郭雪芙說：「有耐心、善良還有帥氣！」她想為對方串上一條Pandora著名手鍊作為聖誕禮物，會選車子、聖誕老人造型串飾，並且加上「Sweet Heart」（甜心）吊飾送給男友，完全藏不住戀愛中的甜蜜心情；她則為自己選了Pandora璀璨禮盒串飾與蝴蝶結造型首飾，直呼太可愛了。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨蝴蝶結項鍊，7,380元。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨許願星吊飾，3,980元。

Pandora同步在新光三越南西館打造BE LOVE聖誕小屋，作為打卡景點，也同時展出聖誕新品，款式包含夢幻旋轉木馬、聖誕老人、胡桃鉗等元素，若想打造獨一無二的聖誕手鍊，可於限定門市選擇獨家刻字服務，將別具意義的字詞或圖畫刻印在首飾上。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora自然波紋圓圈配巴洛克淡水珍珠耳墜，5,580元。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora璀璨禮盒串飾，2,880元。

 

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora玩趣聖誕老人串飾，2,480元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則邀近期演出電影《魔法壞女巫》的流行樂天后亞莉安娜（Ariana Grande），拍攝聖誕佳節廣告，她混搭Millenia系列和Matrix Crash系列首飾當派對女王，多層次疊戴璀璨耀眼，品牌同時推出應景的雪花造型Idyllia耳環與鍊墜，後者可轉化為胸針佩戴，相當實用。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇全球品牌代言人亞莉安娜示範聖誕派對穿搭。

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Idyllia 鍊墜可轉化為胸針佩戴，13,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Idyllia夾式耳環，11,000元。

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關鍵字：

郭雪芙, Pandora, Swarovski, 施華洛世奇

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