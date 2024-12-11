歐米茄計時秒針有小飛機轉呀轉　燃料消耗指示器變飛行錶計時盤

▲歐米茄Speedmaster Pilot超霸飛行員腕錶40.85毫米，313,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大眾對歐米茄（OMEGA）登月錶耳熟能詳，品牌與航空界也有密切關係，從第二次世界大戰開始為英國國防部提供了超過11萬只腕錶，多數供應給英國皇家空軍和艦隊航空兵，1957年超霸錶問世受到美國空軍與NASA太空人喜愛，1969年Flightmaster腕錶誕生更滿足飛行員的需求，延續此傳奇，品牌推出錶徑40.85毫米的Speedmaster Pilot超霸飛行員腕錶，致敬1957年亮相的原創款。





▲歐米茄Speedmaster Pilot超霸飛行員腕錶的錶背飾有超霸經典的海馬徽章。

歐米茄全新啞光不鏽鋼材質的Speedmaster Pilot超霸飛行員腕錶腕錶，搭配啞光鋁環錶圈，保留超霸經典元素測速儀刻度上的「90 上方圓點」與「70 對角標記」；面盤則以暗夜也能清晰易讀為設計目標，時、分針與時標均覆以會發出綠光的白色Super-LumiNova 夜光塗層，黑色中央計時秒針則點綴亮橙色飛機尾翼吸睛，此外，3 時方向設置設計靈感源自飛機燃料消耗指示器的60分鐘與12小時計時盤，9時位置的小秒盤則讓人聯想到駕駛艙瞄準器，錶背飾以超霸海馬徽章，內載高精準、高抗磁的9900同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲寶璣TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶設計靈感源自TYPE XX系列問世之初的經典作。（圖／寶璣提供）

瑞士名錶寶璣（Breguet）也與航空業有淵源深厚，不僅創辦人拉罕-路易．寶璣（Abraham-Louis Breguet）的後裔路易．寶璣（Louis Breguet）是偉大的飛機製造商之一，品牌於1953年參與法國空軍招標的飛行錶獲得批准並被命名為「Type 20」，在打造軍用款的同時，也催生出3款均配備金質錶殼與藍色琺瑯數字旋轉錶圈的民用版。今年民用版第四代TYPE XX 系列推出第一款玫瑰金材質的TYPE XX CHRONOGRAPHE 2067腕錶，也是首款運用陶瓷材質錶圈的錶款，內載自製728型飛返計時機芯，是奢華運動錶款典範。

