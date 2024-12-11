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碧昂絲與12歲女兒變同事　金燦燦母女裝登《獅子王：木法沙》首映

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▲▼碧昂絲母女 。（圖／路透社）

▲身穿Balmain禮服的碧昂絲，摟著穿著美國設計師品牌Christian Siriano禮服的女兒布魯艾維卡特出席《獅子王：木法沙》首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）與女兒布魯艾維卡特（Blue Ivy Carter）首度母女一起配音演出電影《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King），母女倆一同選穿金色系禮服登上洛杉磯首映會紅毯，12歲的布魯艾維卡特亭亭玉立，身高已超越媽媽，令人意外的是前一天被控與吹牛老爹性侵13歲少女的Jay-Z也來了，以行動力挺妻女。

碧昂絲與Jay-Z儘管在演藝圈影響力驚人，但在女兒布魯艾維卡特面前就是平凡的爸媽，將紅毯光芒都留給了為電影「獻聲」的女兒，身穿美國設計師品牌Christian Siriano心形領蓬裙金色禮服的布魯艾維卡特，面對鏡頭落落大方，她獨照時站在旁的碧昂絲與Jay-Z拍手為她喝采，盡顯為人父母的驕傲。

▲▼碧昂絲母女 。（圖／路透社）

▲剛被爆性侵醜聞的Jay-Z（左）意外現身《獅子王：木法沙》首映會，與老婆碧昂絲合影。（圖／路透社）

布魯艾維卡特為電影《獅子王：木法沙》中的「琪拉雅」配音，碧昂絲則為「娜娜」配音，她於洛杉磯首映會上也配合女兒的穿著，選穿Balmain胸前挖空、點綴圓形金屬片的開高衩禮服，宛如性感女戰士。

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關鍵字：

碧昂絲, Jay-Z, 布魯艾維卡特, Balmain

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