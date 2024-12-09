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全球最大阿蓋爾粉紅鑽在台灣　坐鎮DIAMOND BANK 60億珠寶展

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▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲DIAMOND BANK展出GIA歷史記載中全球最大的3.16克拉ARGYLE阿蓋爾粉紅鑽THE QUEEN，約280,000,000元。（圖／Diamond Bank提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）平台銷售模式著稱的Diamond Bank鑽石銀行創立10周年，與成立58年的斐儷珠寶攜手，即起至14日於天母丁丁藝術空間舉辦預約制的「DIAMOND BANK PROMISE亞洲藏家珠寶巡迴展」，展出總值約60億元的頂級裸石供收藏家訂製，品牌VIP也大方出借珍罕粉鑽、綠鑽、蛋白石、祖母綠戒指共襄盛舉，斐儷珠寶創辦人李春美生前收藏的全球唯一的純金手工鍊包、家傳胸針也同場亮相，讓參觀者大飽眼福。

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲DIAMOND BANK展出20.57克拉緬甸無燒藍寶石，開放藏家命名，約85,720,000元。

DIAMOND BANK PROMISE亞洲藏家珠寶巡迴展最令人震撼的裸石，為GIA歷史記載中全球最大的3.16克拉ARGYLE阿蓋爾粉紅鑽「THE QUEEN」，身價高達2.8億元；另一重量級寶石為20.57克拉緬甸無燒藍寶石，開放藏家命名，價格約85,720,000元。此外，DIAMOND BANK看好霓虹色系（Neon）寶石潛力，引進品質上乘的帕拉依巴碧璽，並指出下一個身價看好的寶石為綠碧璽。

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲DIAMOND BANK引進頂級彩色寶石供藏家訂製。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲DIAMOND BANK指出帕拉依巴碧璽身價水漲船高，深受藏家追捧。

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲收藏家大方出借名為日本神鳥朱鷺 TOKI 阿蓋爾粉鑽供DIAMOND BANK展覽。

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲斐儷珠寶創辦人李春美生前收藏的全球唯一的純金手工鍊包。

揚名國際的台灣珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao），日前在台北富邦美術館附屬商業棟舉辦的CINDY CHAO「藝述二十：以建築視野，雕塑生命的力量」展，向大眾展出創立同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel 20年的歷程，藉由精選作品呈現她從最初創業「破繭蛻變時期」的孤獨感，到站上國際舞台「展翅高飛時期」，以及今日加入大膽色彩、注入減法精神的「收放自如時期」，當中包括她與女星莎拉潔西卡派克共同創作的2013-14大師系列芭蕾蝴蝶胸針，當時於蘇富比拍賣出近4000萬元，收益全數捐給紐約市立芭蕾舞團。
 

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO日前展出2019 Black Label Masterpiece I大師系列極光蝴蝶胸針。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

▲▼ DIAMOND BANK,CINDY CHAO 。（圖／公關照）

▲2014年Cindy Chao 與影星好友莎拉潔西卡派克共同創作大師系列芭蕾蝴蝶胸針，並連袂登上蘇富比雜誌封面。

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DIAMOND BANK, CINDY CHAO

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