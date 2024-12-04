《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

▲Netflix《黑白大廚》冠軍主廚權聖晙戴上CASIO 50周年紀念錶款。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix《黑白大廚》總冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以黑馬之姿拿下，他在決賽中打敗白湯匙名廚李愛德華，一舉成名，他是手工義大利麵店Via Toledo的老闆兼主廚，節目播出後不僅帶旺餐廳生意，他也受到時尚圈矚目，日本腕錶品牌CASIO歡慶50周年，即邀請他戴上黑金配色的紀念錶款Casiotron TRN-50ZE-1A，展現型男大廚風格。





▲拿坡里美味黑手黨權聖晙對CASIO Casiotron TRN-50ZE-1A腕錶愛不釋手。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

「拿坡里美味黑手黨」權聖晙不僅做了一手好菜，個人造型也相當有辨識度，俐落的油頭髮型便是他的正字標記。此次受CASIO之邀所選的錶款，則是以CASIO首款腕錶Casiotron QW02為藍本進行設計的50周年紀念錶Casiotron TRN-50ZE-1A，金色錶圈與黑色坑紋裝飾形成搶眼對比，金色鍊結設計也是亮點，錶背刻有「50th ANNIVERSARY」字樣，紀念跨越半世紀的歷史時刻。





▲CASIO Casiotron TRN-50ZE-1A，17,000元。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

權聖晙不僅有名錶加持，也受到時尚雜誌青睞，登上南韓版的《VOGUE》，他特別感謝雜誌讓他留下的美好回憶，讓他變身為真正的「型男大廚」。

