fb ig video ETtoday search mobile

《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

>

▲▼黑白大廚冠軍CASIO 。（圖／公關照）

▲Netflix《黑白大廚》冠軍主廚權聖晙戴上CASIO 50周年紀念錶款。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix《黑白大廚》總冠軍由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以黑馬之姿拿下，他在決賽中打敗白湯匙名廚李愛德華，一舉成名，他是手工義大利麵店Via Toledo的老闆兼主廚，節目播出後不僅帶旺餐廳生意，他也受到時尚圈矚目，日本腕錶品牌CASIO歡慶50周年，即邀請他戴上黑金配色的紀念錶款Casiotron TRN-50ZE-1A，展現型男大廚風格。

▲▼黑白大廚冠軍CASIO 。（圖／公關照）

▲拿坡里美味黑手黨權聖晙對CASIO Casiotron TRN-50ZE-1A腕錶愛不釋手。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

「拿坡里美味黑手黨」權聖晙不僅做了一手好菜，個人造型也相當有辨識度，俐落的油頭髮型便是他的正字標記。此次受CASIO之邀所選的錶款，則是以CASIO首款腕錶Casiotron QW02為藍本進行設計的50周年紀念錶Casiotron TRN-50ZE-1A，金色錶圈與黑色坑紋裝飾形成搶眼對比，金色鍊結設計也是亮點，錶背刻有「50th ANNIVERSARY」字樣，紀念跨越半世紀的歷史時刻。

▲▼黑白大廚冠軍CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO Casiotron TRN-50ZE-1A，17,000元。（圖／翻攝casiowatches_kr IG）

權聖晙不僅有名錶加持，也受到時尚雜誌青睞，登上南韓版的《VOGUE》，他特別感謝雜誌讓他留下的美好回憶，讓他變身為真正的「型男大廚」。
 

►武士刀精髓融入G-SHOCK高端錶　身價24萬藏家搶訂

► 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

關鍵字：

黑白大廚, CASIO, 權聖晙, 拿坡里美味黑手黨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機

凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機

雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作

雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作

卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮 蕾哈娜擠出傲人上圍配藍色皮草　浮誇造型像極「毛怪」　 宋慧喬與小13歲秀智合體畫面太美　南韓女神約會都穿代言精品 莉莉柯林斯罕見擠出「北半球」　加碼露腿辣翻慈善夜 浪琴雙色錶配鐫刻數字好活潑　月相錶添浪漫氣息 葛妮絲派特洛千金承襲高顏值　登巴黎名媛舞會驚豔全場 「泰國第一神顏」氣勢力壓Lisa　火辣禮服配蛇珠寶展性感魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面