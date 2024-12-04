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賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

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▲▼ 朗格賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲台北101總經理朱麗文（左起）、台北101董事長賈永婕、朗格行政總裁Wilhelm Schmid、朗格亞太區董事總經理Nicolas Gong進行點燈儀式。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）位於台北101購物中心的全台首家品牌專賣店，今（4日）在朗格行政總裁Wilhelm Schmid與台北101董事長賈永婕共同剪綵下正式揭幕，他們也移步至松智路口戶外廣場，為「LANGE 1」30周年紀念款腕錶巨型節慶裝置點燈，賈永婕呼應慶祝氣氛，不畏低溫身穿露背且腿部透視黑洋裝，搭配朗格Little Lange 1月相錶漂亮登場，為品牌做足宣傳。

▲▼ 朗格賈永婕 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲朗格在台北101松智路口戶外廣場精心打造聖誕裝置，展出高達4米的巨型「LANGE 1」30周年紀念款腕錶。

歡慶朗格台北101專賣店開幕，同時迎接聖誕佳節來臨，朗格在台北101松智路口戶外廣場精心打造聖誕裝置，展出高達4米的巨型「LANGE 1」30周年紀念款腕錶，即起至明年1月2日都可與此藝術裝置拍照打卡；而店上也同步舉辦朗格「30 Years of the LANGE 1」特展，讓錶迷重溫品牌復興之作的發展史，並欣賞LANGE 1和Little LANGE 1系列全新限量對錶--鉑金950款配備黑色縞瑪瑙面盤款，以及18K玫瑰金錶款搭配藍色925銀面盤錶款。

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲朗格台北101品牌專賣店展示TOURBOGRAPH PERPETUAL“Pour le Mérite”萬年曆陀飛輪追針計時腕錶的684個機芯零件圖案。（圖／朗格提供，以下同）

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲朗格1994年問世的首款原版「LANGE 1」系列腕錶。

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲朗格錶廠雕刻大師特別來台現場示範手工擺輪夾板雕刻。

▲▼ Lange 。（圖／公關照）

▲朗格LANGE 1和Little LANGE 1系列全新限量對錶，鉑金950款配備黑色縞瑪瑙面盤。

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲朗格LANGE 1和Little LANGE 1系列18K玫瑰金錶款，配備藍色925銀面盤。

走一趟台北101購物中心，可欣賞各大國際品牌聖誕櫥窗，Dior今年以2025早春度假女裝上的Dior Cabinet de Curiosités藏珍閣和Dior Cabinet de La Mer瀛海珍奇為主題，為節慶櫥窗布置羅織花卉、動物以及海底世界的海馬、海星、貝殼與珊瑚等自然之景，展現奇幻風格，也與店內銷售的新品完美呼應。

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior鐘錶珠寶的聖誕櫥窗展現夢幻森林雪景。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼朗格,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior台北101專賣店的聖誕櫥窗呼應2025早春度假女裝的Dior Cabinet de Curiosités藏珍閣和Dior Cabinet de La Mer瀛海珍奇主題。

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關鍵字：

朗格, A. Lange & Söhne, Dior, 賈永婕, 聖誕節, 台北101購物中心

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