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葛妮絲派特洛千金承襲高顏值　登巴黎名媛舞會驚豔全場

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▲▼葛妮絲派特洛女兒 。（圖／翻攝IG）

▲葛妮絲派特洛（左）與女兒艾波馬汀一同自拍。（圖／翻攝gwynethpaltrow IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「世界10大奢華晚會」之一的「巴黎名媛舞會Le Bal des Débutantes」，每年由舞會創始人Ophélie Renouard親自挑選年齡介於16至22歲、來自全球20位身世顯赫的年輕女孩，以及同樣出身名門的男舞伴，一同參與具傳統成人禮特色的盛會。奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）與英國知名樂團酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的掌上明珠艾波馬汀（Apple Martin）今年受邀參加，她承襲父母的高顏值與豐厚的時尚資源，在舞會中大放異彩。

▲▼葛妮絲派特洛女兒 。（圖／翻攝IG）

▲Valentino為艾波馬汀量身訂製藍色蛋糕裙禮服。（圖／翻攝Valentino IG）

▲▼葛妮絲派特洛女兒 。（圖／翻攝IG）

▲20歲的艾波馬汀亭亭玉立。（圖／翻攝Valentino IG）

葛妮絲派特洛與克里斯馬汀雖然已離婚，但為了見證20歲愛女艾波馬汀初登社交舞會的重要時刻，依然大方公開合體，為人父母的感動與喜悅全寫在臉上，他們18歲的兒子摩西、葛妮絲派特洛的演員母親布萊絲丹娜全到場力挺，在巴黎度過難忘的周末假期。

▲▼葛妮絲派特洛女兒 。（圖／翻攝IG）

▲葛妮絲派特洛（右）在巴黎名媛舞會與女兒對望，盡顯為人母的喜悅之情。（圖／翻攝gwynethpaltrow IG）

▲▼葛妮絲派特洛女兒 。（圖／翻攝IG）

▲葛妮絲派特洛（左起）、兒子摩西馬汀、媽媽布萊絲丹娜、前夫克里斯馬汀都盛裝出席支持女兒。（圖／翻攝gwynethpaltrow IG）

有奧斯卡影后媽媽當後盾，艾波馬汀享有傲人的時尚資源，由Valentino新任創意總監Alessandro Michele親自為她操刀設計高級訂製服，為浪漫的水藍色蛋糕裙，腰際別著黑色蝴蝶結，搭配同色系的晚宴包與高跟鞋，襯托出她的甜美與優雅，讓葛妮絲派特洛也忍不住在IG大讚「我美麗的女兒」。同場的華人名媛代表則有大陸導演張藝謀的愛女張壹嬌，以及香港影帝任達華與名模琦琦的女兒Ella任晴佳，星二代備受矚目。

關鍵字：

奧斯卡影后, 葛妮絲派特洛, 艾波馬汀, Valentino

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