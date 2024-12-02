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「泰國第一神顏」氣勢力壓Lisa　火辣禮服配蛇珠寶展性感魅力

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▲▼ Lisa,泰國第一神顏 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿香港設計師Robert Wun打造的粉色禮服，出席寶格麗在泰國舉辦的活動。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

時尚中心／台北報導

寶格麗（BVLGARI）日前於泰國曼谷舉辦Tubogas系列珠寶發表會，全球品牌大使Lisa與眾多品牌好友均盛裝出席，穿著向來火辣的Lisa這回以端莊的粉紅禮服亮相，未料寶格麗品牌好友們一個比一個敢穿，被譽為「泰國第一神顏」的32歲女星黛薇卡霍恩（Davika Hoorne），即以低胸心型領又綴滿亮片的低胸禮服登場，成功聚焦。

Lisa此次回家鄉參與寶格麗活動，選穿香港第一位登上巴黎訂製服周的設計師Robert Wun操刀設計的粉紅色禮服，從胸口至大腿處採抓皺設計，再垂墜長裙襬，可惜的是即使Lisa已相當纖瘦，臀部看起來仍有放大的效果。

▲▼ Lisa,泰國第一神顏 。（圖／翻攝IG）

▲「泰國第一神顏」的31歲女星黛薇卡霍恩穿黎巴嫩設計師品牌Zuhair Murad心型領禮服，大秀窈窕身材。（圖／翻攝davikah IG）

相形之下，泰國與比利時混血女星黛薇卡霍恩所選的黎巴嫩設計師Zuhair Murad棕色天鵝絨禮服，盡顯她的窈窕身材優勢，她搭配寶格麗Serpenti項鍊與手環，展現狂野不羈的性感魅力。
 

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 寶格麗, BVLGARI, LV, 泰國第一神顏, 黛薇卡霍恩

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