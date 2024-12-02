浪琴雙色錶配鐫刻數字好活潑　月相錶添浪漫氣息

▲浪琴巨擘系列月相日期玫瑰金鑽錶，394,100元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）男女錶比重平均，在全新MASTER巨擘系列獲得完美體現，品牌推出錶徑34與40毫米新錶，採用不鏽鋼、18K金配珍珠母貝面盤、不鏽鋼與黃金或不鏽鋼與玫瑰金的雙色組合錶款，滿足時尚男女的需求，最大特色是噴砂銀色面盤裝飾鐫刻阿拉伯數字，集典雅、摩登元素於一身。





▲錶徑34毫米的巨擘系列不鏽鋼及18K黃金皮革腕錶，91,400元。

新款巨擘腕錶樣式豐富，具不鏽鋼或雙色材質，以及皮革錶帶或鍊帶選擇，更有錶圈鑲鑽款式，無論是犒賞自己一年的辛苦，或與另一半組成對錶都很合適，每一款均搭載浪琴表獨家L888.5機芯，具比ISO 764基準高10倍的抗磁性能，動力儲存達72小時；此外，同系列新增月相點鑽18K玫瑰金金腕錶，珍珠母貝面盤點綴鑽石時標，以浪漫設計吸引女性目光。

▲浪琴巨擘系列34毫米不鏽鋼鑲鑽皮革腕錶，77,000元。

▲浪琴巨擘系列40毫米不鏽鋼及18K玫瑰金鍊帶腕錶，132,600元。

Oris中性的斯文錶款首推Artelier S系列自動上鍊腕錶，絲滑、圓潤的38mm不鏽鋼錶殼搭配優雅錶耳，配備靈感源自總部所在瑞士地瓦爾登堡山谷的森林色調綠色或黑色面盤，外緣繞著一圈時標，簡潔、雅致的設計雋永耐看。





▲Oris Artelier S綠面腕錶，66,000元。（圖／Oris提供，以下同）