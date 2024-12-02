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莉莉柯林斯罕見擠出「北半球」　加碼露腿辣翻慈善夜

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▲▼莉莉柯林斯,艾爾頓強 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿Vivienne Westwood低胸又開高衩的金色禮服亮相。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

記者陳雅韻／台北報導

電影《穿著Prada的惡魔》音樂劇版本，於倫敦西區的Dominion Theatre正式開演，1日晚間特別舉辦慈善場，將所得捐給英國巨星艾爾頓強（Elton John）的對抗愛滋基金會，此齣劇的原型人物--《VOGUE》全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour）、女星莉莉柯林斯（Lily Collins）全都到場力挺。

莉莉柯林斯一亮相驚豔全場，因為她選穿英國品牌Vivienne Westwood金色低胸又開高衩的禮服，大膽擠出「北半球」美胸，同時又大露美腿，她罕見的性感裝扮讓粉絲都看呆了，輕鬆成為當晚的話題人物。

▲▼莉莉柯林斯,艾爾頓強 。（圖／翻攝IG）

▲艾爾頓強（中）為愛滋基金會募款，好友凡妮莎威廉斯（左起）、唐娜泰拉凡賽斯、安娜溫圖與艾爾頓強老公大衛弗尼西現身力挺。（圖／翻攝eltonjohn IG）

艾爾頓強的號召力驚人，不僅莉莉柯林斯與《穿著Prada的惡魔》的原型人物安娜溫圖現身支持，女星凡妮莎威廉斯、義大利名牌Versace設計師唐娜泰拉凡賽斯全都出席音樂劇活動，為艾爾頓強對抗愛滋基金會募款。

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關鍵字：

莉莉柯林斯, 艾爾頓強, Vivienne Westwood

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