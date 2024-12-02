宋慧喬與小13歲秀智合體畫面太美　南韓女神約會都穿代言精品

▲秀智（左）為宋慧喬慶生，兩人同框被網友讚畫面太美。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬今（2日）在IG分享日前秀智為她慶生的照片，開心寫下「漂亮妹妹請我吃飯的日子」，洩露兩人的好交情，剛過43歲生日的宋慧喬與小她13歲的南韓「國民初戀」秀智都是女神級人物，兩人同框比勝利手勢或撫臉模樣，讓粉絲大呼「畫面太美」，她們身為時尚圈寵兒，也不約而同穿戴自己代言的商品，相當稱職。





▲秀智（左）與宋慧喬一起做撫臉動作搞笑。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬與秀智不僅私交甚篤，工作上也即將有交集，兩人將共同演出《黑暗榮耀》編劇金銀淑的新劇《All the Love You Wish For》，讓粉絲相當好奇兩位女神在新劇合體是否會擦出新鮮火花？





▲宋慧喬開心品紅酒，手腕上疊搭CHAUMET Bee My Love手環與鑽石網球手鍊。（圖／翻攝kyo1122 IG）

享受秀智請客的生日大餐時，宋慧喬品著紅酒，手腕上疊搭她合作多年的法國珠寶品牌CHAUMET Bee My Love系列兩款手環，以及一款鑽石網球手鍊，非常搶眼；而剛成為法國時尚品牌CELINE品牌大使的秀智，則穿著CELINE白色針織衫與宋慧喬約會，兩人都將代言品牌設計融入日常穿搭中，堪稱最佳品牌大使。





▲剛成為CELINE品牌大使的秀智，穿白色針織衫與宋慧喬約會。（圖／翻攝kyo1122 IG）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。