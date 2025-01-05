48歲侯佩岑素顏分享「媽系保養法」　網友讚：膚質狀態太好了

▲侯佩岑育有兩子，狀態極好令人稱羨。（圖／翻攝自小紅書/侯佩岑，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

剛過完48歲生日的侯佩岑，膚況顏值依然在線，日前她首度在小紅書近乎素顏分享自己的保養法，她說道：「當了媽媽以後，表情紋變多、睡眠不足、膚況也沒有以前那麼細膩，也因為近來常飛來飛去工作，肌膚變得乾、泛紅、甚至有時還會暗沉，我私下對抗老做很多功課，偏好快又有效的保養法，每天在浴室5分鐘就能搞定，希望分享給大家，也希望可以和其他媽媽們交流一下。」

48歲侯佩岑日前參與陸綜，在大陸人氣直升，不少媽媽都是她為仿效對象，希望能和她一樣擁有好狀態。日前侯佩岑也在《小紅書》分享自己的保養法，她說：「一直以來都以為大家的護膚方法大同小異，直到前幾天錄影收到許多網友媽媽詢問當了媽媽後如何護膚，我才發現大家其實都有自己的小秘訣，對我這種每天只花少少時間護膚的人來說，一瓶好的高效精華水很重要，一個步驟就能補水、補油、捕精華，很適合我這種精簡護膚的人。」

其實侯佩岑分享的精華水，就是水油狀的精華液，質地清爽潤澤，不太會給肌膚過多負擔，塗上去只需要輕拍，就能加速肌膚吸收，整個人都澎彈起來，她也加碼分享，自己也會用精華水來濕敷，將化妝棉上倒滿精華水，再將化妝棉一片一片撕下來，敷在臉上，大概只需要10分鐘就能很有感。