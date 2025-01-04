宋慧喬永遠不顯老的「最美髮型」5款推薦　內彎鮑伯頭被指定剪髮範本

▲宋慧喬。（圖／取自宋慧喬IG）

圖文／CTWANT

不管長髮短髮都好看的宋慧喬，應該很多女生都跟小編一樣，想在新的一年變髮時Copy她的髮型？以下就幫大家盤點2024年喬妹曾經嘗試過的5款高好評髮型，連整理技巧也一起教給大家囉。

宋慧喬最美髮型1：極簡內彎短髮

宋慧喬選擇了經典的內彎短髮，這款髮型在修飾臉部輪廓的同時，也可展現出簡約大氣的氣質，完全不需要多餘裝飾就能吸引目光！

建議洗髮後使用圓梳吹出髮尾的弧度，搭配少量護髮油防止毛躁，再用直髮梳於髮尾稍微加強彎度即可。

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宋慧喬最美髮型2：簡約低髮髻

宋慧喬以低髮髻搭配可柔化臉部線條的中分瀏海，這款髮型特別適合正式場合或高端宴會，讓整體造型更顯溫婉且不失高級感。

將頭髮梳順後分區紮成低馬尾，再用手輕輕捲成髮髻，用U型夾固定，注意髮髻的位置不要過高或過低；中分瀏海可以用電棒捲輕輕夾出自然弧度，最後噴定型噴霧。

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宋慧喬最美髮型3：低調奢華微捲長髮

宋慧喬柔順又帶有微捲的長髮，散發出一種獨特的知性魅力，尤其是黑色髮色與大波浪的結合，不僅適合日常穿搭，搭配正式服裝時也能提升整體氣場，是一款實用又耐看的選擇。

用電棒捲製作大波浪捲，建議從耳朵以下開始捲起，營造自然輕盈的效果，捲完後用手指輕輕梳開髮絲，最後用少量髮蠟加強定型，讓波浪更持久且蓬鬆。

▲瑪宣妮髮蠟式捲髮慕斯富含濃密珍珠蜂蜜修護精華，給予髮絲潤澤的同時呈現髮蠟特有的長效塑型力，讓秀髮甩開蓬亂，實現彈力波浪線條。（圖／品牌提供）

宋慧喬最美髮型4：典雅半挽公主頭

宋慧喬經典的半挽公主頭，是以自然的垂落髮絲與半挽的上部造型形成對比，既保留了長髮的柔美，又增加了整體的俏麗感，無論是參加婚禮、晚宴，都能讓你成為視線的焦點。

先將頭髮吹順，留出適量的髮絲作為自然垂落的部分，然後將上半部分的頭髮輕輕往後梳，捲成半挽髮圈並用髮夾固定；如果想增加浪漫感，可以用電棒捲將髮尾做出大波浪捲。

▲挽起的髮束也可用小巧尺寸的BALMAIN迷你盤髮夾直接固定，讓背影也能成為造型亮點。（圖／品牌提供）

宋慧喬最美髮型5：自然隨性披肩感

私下休閒場合，宋慧喬喜歡以自然披肩的隨性感髮型現身，利用髮絲的輕盈感與微亂的層次增加親和力，能輕鬆展現出無壓力的美感。

為了增加層次感，可以在髮根處噴一些蓬鬆噴霧，並用手指輕輕撥鬆髮絲，營造隨性又自然的氛圍。

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