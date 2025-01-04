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「內耗型家人」的4個特質　情緒化、慣性貶低造成更大的心理壓力

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文／人物誌

在成長的一路上，總會面臨到各種面向的問題，而原生家庭的煩惱，是最直面又難以逃避的。

「家，真的是避風港嗎？」對某些人來說，這問題的答案可能是否定的，特別是有「內耗型人格」的家人。對他們來說，回家不一定是件幸福的事，甚至可能需要面對更大的心理壓力。

內耗型的人格特質，大概是哪些？以下編輯列出4點，當家人有這樣的特質影響到你時，就該想想是不是該與他們保持點適當的距離，以免承受太多風雨。

▲內耗型的人格特質。（圖／tvN，下同）

1. 情緒化：一點小事就爆炸

情緒化的人，永遠被情緒牽制著，他們就像定時炸彈，一點小事情都可能引爆他們，不管遇到什麼事，都是先發脾氣再說。與這類特質的人生活，是很辛苦的，不僅要常常遭受不必要的負能量，情緒也容易不穩定。

2. 慣性貶低：指責你不夠好

鼓勵式的家庭教育，其實還不是那麼的常見，很多人都是在父母的「貶低」中長大的。即使做得再好，他們也不會給予鼓勵，甚至常常在無形中提高標準，或是不斷的與身邊的人比較。這類型的內耗家人，不只會消耗你的自信心，還會讓你焦慮不已。

3.予取予求：價值觀不同，易有紛爭

家人是最親密的社交圈，也是最容易向對方予取予求的人，因為親近，所以更能輕易的提出要求，而這樣的狀況，當價值觀不同時，最容易產生紛爭與衝突，尤其是在金錢上，過度的付出，是會影響到自己的生活與未來。

4.悲觀主義：習慣放大恐懼

內耗的人，通常都是較悲觀的人，他們習慣將恐懼放大，也總是把事情往壞處想，有時說了再多也沒有用，這類型的人，往往習慣在自己的世界裡苦惱，很難聽進別人的話語。當身邊有這特質的家人，除了適時關心他們外，也要照顧好自己的心情別被影響。

原生家庭的影響，是一輩子的。無法改變內耗型人格的家人，就得在心理與情感上畫出一個適當的距離，避免過度影響自己，把自己顧好才是最重要的。

延伸閱讀

內向型 I 人的社交心情：有時候不是恐懼人群，只是懶惰而已

不只是一個人待在房間。真正的獨處是任何時候都能與自己好好相處

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 內耗型, 人格特質, 心理, 家人

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