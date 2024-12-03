蕾哈娜擠出傲人上圍配藍色皮草　浮誇造型像極「毛怪」　

▲蕾哈娜與男友A$AP Rocky壓軸現身英國時尚大獎紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國時裝協會於1989年設立的英國「時尚大獎」，表彰在每一年度為時尚界做出傑出貢獻的當地及國際品牌，2024年度頒獎典禮於2日在倫敦皇家亞伯音樂廳舉行，全場最耀眼的明星非身兼歌手與「美妝大亨」的蕾哈娜（Rihanna）莫屬，她盛裝出席是為了支持並恭賀男友A$AP Rocky獲得文化創新者大獎。

蕾哈娜一登英國時尚大獎紅毯，立刻吸引媒體搶拍，因為造型實在太搶眼了，她身穿法國設計師品牌Christian Lacroix 2002年秋冬古董衣，黑色迷你裙洋裝盡顯她傲人的豐滿上圍，外裹藍色皮草，並戴上幾乎快遮住她半邊臉的大毛帽，浮誇穿搭讓粉絲讚果然只有她撐得起，但也有網友戲稱毛茸茸造型像極了動畫《怪獸電力公司》裡的毛怪。





▲蕾哈娜一襲Christian Lacroix 2002年秋冬古董裝配上同色系大毛帽，被網友戲稱像毛怪。（圖／達志影像）

天后出場少不了珠寶裝飾，蕾哈娜疊戴多條粗細不同的鑽石項鍊，營造華麗的層次感；而她兩個兒子的爸爸A$AP Rocky相形之下裝扮顯得低調，選穿Bottega Veneta 2025早春系列服裝領獎，唯一亮點是紅色領帶，把風頭全留給了另一半蕾哈娜。

