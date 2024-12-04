凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機

▲拎著香奈兒包的凱特王妃（左起）、威廉王儲、英王查理三世，迎接卡達國王塔米姆夫婦。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國國王查理三世（King Charles III）昨（3日）在長子威廉王儲與兒媳凱特王妃陪同下，迎接到英國進行國是訪問的卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）夫婦，一同欣賞儀隊歡迎儀式，「高衣Q」的凱特王妃雖然穿舊衣服上陣，但絕對不是盲選，身穿Alexander McQueen勃根地紅大衣搭配同色系靴子、手套與拎了多年的香奈兒（CHANEL）手提包，巧妙呼應卡達國旗顏色。

凱特王妃迎接卡達國王塔米姆夫婦時，穿著現任Givenchy創意總監莎拉柏頓（Sarah Burton）擔任Alexander McQueen設計師時的作品，勃根地紅大衣剪裁俐落，襯出凱特王妃的優雅端莊氣質，她同時搭配同色系的Sahar Millinery蝴蝶結貝雷帽，穿上Gianvito Rossi酒紅色長靴，增添幾分帥氣。





▲卡達國王第一位妻子Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani（左）是Dior超級VIP，身穿Dior長大衣亮相。（圖／路透社）

卡達國王塔米姆第一位妻子Sheikha Jawaher也一同到英國進行國是訪問，出身政治世家的她，2005年與塔米姆結婚，育有4個孩子。她是法國精品Dior的超級VIP，每回隨丈夫出訪總以Dior服裝亮相，此次英國行也不例外，雙排金扣裝飾的高領長大衣就出自愛牌的設計。